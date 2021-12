NHL pyrkii järjestämään siirrettyjä liigaotteluita olympialaisten aikana helmikuussa. Keskiviikkona liiga jäi koronakaaoksen keskellä joulutauolle yhdellä ottelulla.

Helsinki/Las Vegas

Jääkiekon NHL-pelaajia ei nähdä Pekingin olympiaturnauksessa helmikuussa, liiga vahvisti keskiviikkona. Päätöksen syynä on koronatilanne, joka on koetellut NHL:ää ja aiheuttanut suuren määrän ottelusiirtoja.

NHL kertoi peruvansa kauteen suunnitellun olympiataukonsa ja pyrkivänsä järjestämään siirrettyjä otteluita olympialaisten aikana. Keskiviikkona aikaistetulle joulutauolle siirtyneessä NHL:ssä on jouduttu siirtämään tällä kaudella 50 ottelua, ja siirroista peräti 32 on koskenut tämän viikon otteluita.

”NHL kunnioittaa pelaajien halua edustaa maitaan ja osallistua turnaukseen, jossa parhaat pelaavat parhaita vastaan. Valitettavasti, kun otamme huomioon viimeaikaisen koronaviruksen aiheuttaman häiriön NHL:n runkosarjan aikatauluun, osallistuminen olympialaisiin ei ole enää mahdollista”, NHL:n komissaari Gary Bettman muotoili.

”Painopisteemme ja tavoitteemme pysyy siinä, että pystymme pelaamaan NHL:n runkosarjan ja Stanley Cup -pudotuspelit ajallaan, vastuullisesti ja turvallisesti. Alamme hyödyntää käytettävissä olevia päivämääriä 6.–22. helmikuuta siirrettyjen tai mahdollisesti siirrettävien pelien uudelleenjärjestämiseen”, Bettman jatkoi.

Useat pohjoisamerikkalaismediat, kuten The Athletic, ESPN, New York Times ja Washington Post uutisoivat NHL:n olympiavetäytymisestä jo tiistaina.

NHL-kauden on määrä jatkua lyhyen joulutauon jälkeen Suomen aikaa varhain ensi tiistaina, jolloin kalenteriin on merkitty peräti 14 ottelua. Ennen ilmoitusta aikaistetusta joulutauosta yhdeksän seuraa oli jo ehditty lähettää joulun viettoon kaavailtua aiemmin.

Harjoituksiin NHL-joukkueiden pelaajat voivat näillä näkymin palata tulevana sunnuntaina. Sitä ennen seurojen on pidettävä ovensa suljettuina.

”Emme voi asialle mitään. Tärkein asia on pelaajien, valmentajien ja kaikkien organisaatioissa mukana olevien terveys ja turvallisuus”, Dallas Starsin kapteeni Jamie Benn sanoi seuran kotisivujen videohaastattelussa.

”Kaikkia jääkiekon ystäviä varmasti harmittaa”

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen oli pettynyt NHL:n vetäytymisuutiseen, mutta oli jo osannut odottaa liigan päätöstä.

”Kyllä tämä kaikkia jääkiekon ystäviä varmasti harmittaa, se on ihan selvä asia. Pelaajia, johtoryhmiä ja faneja. Ei nyt nähdäkään maailman parhaita pelaajia taistelemassa olympiakullasta keskenään, mitä kaikki varmasti toivoivat, kun edellisestä kerrastakin on aikaa jo kahdeksan vuotta”, Jalonen sanoi puhelimitse STT:lle.

”Totta kai olisi ollut hienoa päästä valmentamaan meidän kukkaan puhjenneita huippupelaajia, joita jossain vaiheessa junnupuolella olen päässyt valmentamaankin. Mutta olen tottunut elämässä siihen, että jos johonkin asiaan ei pysty vaikuttamaan, sitä ei kovin kauaa kannata murehtia. Pitää mennä eteenpäin.”

NHL-pelaajat viimeksi Sotshissa mukana

Kun NHL-pelaajia ei nähdä Pekingissä, olympiaturnaus vietäneen läpi pitkälti Euroopassa pelaavilla jääkiekkoilijoilla. Huippumaista eniten kärsivät Kanadan ja Yhdysvaltojen kokoonpanot, jotka olisivat saaneet Pekingiin mukaan huimaa NHL-tähtiloistoa.

Venäjän ja kenties myös Suomen kultamahdollisuudet nousevat NHL:n vetäydyttyä kisoista. Myös tiettyjen kotimaan Liigan pelaajien mahdollisuudet päästä Suomen olympiaryhmään paranivat selvästi, vaikka Leijonien kärkinimet koostuvat luultavimmin KHL-pelaajista.

Jalonen on päässyt näkemään potentiaalisia olympiapelaajia kauden kahdessa Euro Hockey Tour -turnauksessa. Päävalmentajan mukaan olympiajoukkue on määrä nimetä 20. tammikuuta.

”Meillä on hyvä tilanne sillä tavalla, että olemme nähneet viitisenkymmentä pelaajaa ja prosessi on ihan hyvässä mallissa. Euroopassa pelaavien pelaajien kanssa on paljon yhteisiä kokemuksia lähimenneisyydestä, joten tilanne on siinä mielessä helppo. Toki valinnat ovat aina vaikeita ja haastavia”, Jalonen kommentoi.

NHL-pelaajat eivät osallistuneet myöskään Pyeongchangin talviolympialaisiin 2018. Tuolloin turnauksen voitti Venäjän olympiaurheilijoiden joukkue, joka kukisti finaalissa yllättäjä Saksan. Sotshin vuoden 2014 olympialaisissa NHL-pelaajat olivat mukana.

Stamkos tykitti seurahistoriaa

NHL siirtyi tauolle Suomen aikaa keskiviikkona, kun Tampa Bay kukisti Vegasin 4–3. Voittomaalin tykitti päätöserässä ylivoimalla Tampan Steven Stamkos.

Voittomaali oli hänelle jo uran 65:s. Se on enemmän kuin kenelläkään muulla Tampan seurahistoriassa. Ennen osumaansa Stamkos jakoi kärkipaikan uransa jo lopettaneen Martin St. Louisin kanssa.

Koko NHL:n kärkijoukkue Tampa nousi 1–3-tappioasemasta 4–3-vierasvoittoon. Tampa oli Vegas-ottelussa ilman päävalmentajaansa Jon Cooperia, joka on asetettu NHL:n koronaprotokollalistalle. Apuvalmentaja Derek Lalonde oli ottelussa vetovastuussa.