The Athletic: NHL-pelaajia ei nähdä Pekingin olympialaisissa

Syynä on pahentunut koronatilanne.

New York

Jääkiekon NHL-pelaajia ei nähdä ensi helmikuun Pekingin olympiaturnauksessa, kertoo urheilusivusto The Athletic.

The Athleticin uutislähteiden mukaan NHL-liiga ja pelaajajärjestö NHLPA ovat sopineet, ettei NHL-pelaajia lähetetä olympiakisoihin.

Päätös on tehty sen jälkeen, kun NHL:ää on koetellut koronan takia ottelusiirtojen suma. Kaikkiaan on siirretty 50 NHL-ottelua.

NHL on koronapandemian voimistumisen jälkeen ennenaikaisella joulutauolla 22.–25. joulukuuta.