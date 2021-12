Politiikan tutkijoiden mukaan Venäjän jääkiekkomaajoukkueen paitojen viesti on linjassa presidentti Putinin viimeaikaisten viestien kanssa.

Olihan se hätkähdyttävä näky, kun Venäjän jääkiekkomaajoukkue luisteli viime viikolla Neuvostoliiton vanhoissa CCCP-paidoissa Moskovan EHT-turnauksessa.

Suomen entinen ulkoministeri Alexander Stubb ilmaisi pöyristymisensä paidoista Twitterissä, ja yhtä lailla paidat hätkähdyttivät myös muita. Venäjän mukaan paidoilla juhlistettiin maan jääkiekkohistoriaa, mutta politiikan tutkijoiden mielestä paidoissa oli myös toisenlainen viesti.

Turun yliopiston poliittisen historian apulaisprofessorin Markku Jokisipilän mukaan paitojen käyttämiseen oli myös julkilausumaton syy.

”Vaikka välitön syy olikin Venäjän ja Neuvostoliiton jääkiekkoliiton 75-vuotisjuhla, rupesin miettimään, että eihän tämä sattumaa ollut, kun ottaa huomioon ajankohdan. Muutama päivä sitten [Venäjän presidentti] Vladimir Putin sanoi, että Neuvostoliitto oli yhtä kuin historiallinen Venäjä. Se on pahaenteisen mielenkiintoinen toteamus, kun ottaa huomioon tapahtumat Ukrainan suunnalla”, Markku Jokisipilä sanoo.

Jokisipilä tuntee hyvin sekä Venäjän jääkiekon että maan poliittisen historian.

”Pelipaidoissa on ääneen lausumaton motiivi mukana jääkiekkoliiton juhlapäivän juhlistamisen lisäksi. Eihän jääkiekkoliitto halua sanoa, että tämä on heidän kannanottonsa Putinin ulkopoliittisten avausten ja yleisen suunnan tueksi.”

Jokisipilä toteaa, että jääkiekko on ollut erityinen lempilapsi Putinille. Jääkiekkoliiga KHL syntyi tiettävästi Putinin ideasta. KHL:ssä oli Jokisipilän mukaan ajatus siitä, että jääkiekko on kätevä pehmeän vallankäytön väline jälkineuvostoliittolaisella alueella ja kulttuurisen yhtenäisyyden ylläpitäjä alueilla, jotka aikanaan olivat Neuvostoliittoa.

Voiko päätös pelipaidoista syntyä Putinin tietämättä?

”Venäjän jääkiekkoliitto ja Putin ovat jatkuvasti yhteydessä säännöllisin väliajoin. Tilanne on sellainen, että Putinin ei tarvitse antaa mitään selkeätä käskyä neuvostopaidoista. Luulen, että he ovat ajatelleet, että olisi Kremlin näkökulmasta hyvä asia juhlistaa juhlapäivää CCCP-paidoilla.”

Uutistoimisto Tass kirjoitti 15. joulukuuta, että Venäjän joukkue pelasi toisen ottelunsa pelipaidoissa, jotka oli suunniteltu muistuttamaan vuoden 1956 Venäjän joukkueesta, joka teki silloin debyyttinsä olympialaisissa.

Joulukuun 22. päivä merkitsee 75-vuotisjuhlapäivää Venäjän jääkiekolle.

Uutistoimiston tekstissä hämärretään eroa Venäjän ja Neuvostoliiton jääkiekon historian välillä kuin ne olisivat täysin sama asia.

”Tässä on sama ajatus kuin Putinilla. Vedetään yhtäläisyysmerkit Neuvostoliiton ja Venäjän välille. Virallisesti se ei ole tietenkään paikkansapitävä kuvaus. Se oli neuvostoliittolainen jääkiekkojoukkue, joka oli vuonna 1954 ensimmäisen kerran MM-kisoissa ja vuonna 1956 olympialaisissa. Toki suurin osa pelaajista tuli Venäjän alueelta, mutta oli siellä muitakin.”

”Se on totta, että paitojen käyttäminen näyttää länsieurooppalaisesta näkökulmasta jossain määrin erikoiselta, koska Neuvostoliiton historia on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Voi ajatella, mitä tapahtuisi, jos saksalaiset päättäisivät jonain päivänä juhlistaa jotain urheilusaavutustaan pukeutumalla Berliinin vuoden 1936 olympialaisten virallisiin edustusasuihin. Yhtä lailla molemmat ovat 1900-luvun historian synkkämaineisia totalitaarisia diktatuureja, Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto.”

Jokisipilän mukaan pelipaitojen viesti oli suunnattu venäläisille.

”Tulkitsisin niin, että tämä on kotimarkkinoille suunnattua nostalgiaa. Tiedetään myös se, että kun tällaisilla paidoilla ilmaannutaan kaukaloon, herättää se taatusti reaktioita. Ihmiset liittävät sen mielessään siihen, mitä on tällä haavaa meneillään Venäjän ulkopolitiikassa.”

Samaa mieltä viestistä on poliittisen tieteen apulaisprofessori Valerie Morkevičius New Yorkin Colgate-yliopistosta.

”Kiinnostuin näistä jääkiekkopaidoista, kun ajattelin niitä viestinä joko kansainväliselle yleisölle tai kotimaiselle yleisölle. Mitä enemmän ajattelen tätä tapausta, sitä enemmän ajattelen, että viesti ei ole suunnattu kansainväliselle yleisölle”, Valerie Morkevičius sanoo.

”Ensimmäinen syy on se, että se ei odotetusti näytä hyvältä kansainvälisen yleisön silmissä. Mutta kansainväliselle yleisölle suunnattuna se olisi myös epäselvä viesti. Jos sitä ajatellaan kotimaiselle yleisölle suunnattuna viestinä, viesti on paljon järkeenkäyvempi.”

”Levada-tutkimuskeskuksen yleisökyselyiden mukaan venäläisillä on myönteisempi kuva Neuvostoliitosta kuin viisi tai kymmenen vuotta sitten. Heillä on nykyään jopa myönteisempi kuva Josef Stalinista. Putin ja hänen lähipiirinsä ovat yrittäneet muokata sitä kuvaa. Osa siitä työstä on kotimaista politiikkaa, jotta hän [Putin] säilyttäisi suosionsa.”

Morkevičiuksen mukaan Putin on elvyttänyt Neuvostoliiton aikaista kuvastoa, mikä heijastelee Venäjän käsitystä maailmasta tällä haavaa.

”Kremlin mielessä Venäjä on yksin kaikkia muita vastaan. Se palvelee Putinia, koska se saa hänet näyttämään vahvalta johtajalta”, Morkevičius sanoo.

”Huolestuttavaa on, jos tämä on se kuvasto, jota hän myy kotimaiselle yleisölle. Mitä enemmän venäläiset uskovat Neuvostoliiton suuruuteen, sitä suositumpi saattaa olla ajatus sen rakennelman uudelleen rakentamisesta.”