Ässät pelasi Turussa perjantaina, kävi välillä Porissa yöpymässä ja pelasi taas lauantaina Turussa.

Liigassakin nähty Leevi Viitala on nuorten pistepörssissä kolmantena. 21 ottelut tehot ovat komeat 18+17=35.

Ässien alle 20-vuotiaiden nuorten joukkue haki perjantaina voiton Turusta. Välissä joukkue ajoi Poriin yöpymään, ja lauantaina linja-auto huristeli uudelleen Turkuun.

Viikonvaihteen toinen Turun-peli toi tappion. Kotijoukkue TPS kellisti sarjakärjen maalein 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

Ässien maaleista vastasivat Jami Virtanen ja Patrik Juhola. Jerkko Virtala sai syöttöpisteen molempiin pataosumiin.

Vahvan syksyn pelannut Ässät pääsee tappiosta huolimatta joulutauolle sarjakärjessä. Joukkueella on 64 pistettä. Yhden pelin vähemmän pelannut Jokerit on 57 pisteessä. Lukko on sijalla 10.

Ässien Leevi Viitala on pistepörssissä kolmantena. Hän on tehnyt 21 otteluun tehot 18+17=35. Kalle Myllymaa on neljäntenä (9+25=33) ja Patrik Juhola yhdeksäntenä (17+13=30).