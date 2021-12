Karhu HT:n lauantaina pelattu vierasottelu päättyi voitokkaasti, kun hollolainen HC Giants kaatui maalein 6–1 (1–0, 4–1, 1–0 ).

Kasperi Nuto on ollut alkukaudella joukkueen tehokkain pelaaja. Joukkueen kapteeni teki kaksi maalia myös lauantaina.

Tahmean alun jälkeen Karhu HT hallitsi ottelua selvästi. Toisen erän alku enteili jo ottelun ratkaisua, kun Karhu HT tykitti erän alussa kaksi maalia minuutin sisään ja joukkue siirtyi jo 3–0-johtoasemaan.

Karhu HT:n maalit ottelussa laukoivat kaksi osumaa niitannut kapteeni Kasperi Nuto, kerran maaliverkkoja heiluttanut Roope Elo ja ensimmäiset maalit Suomi-sarjassa Karhu HT:n paidassa iskeneet Iivari Pihlajaniemi,Tuukka Muukkonen ja Niko Viljanen.

Hyvän ottelun maalissa pelanneelle Veli-Matti Mäkiselle kertyi 35 torjuntaa.

”Alku oli meiltä vaikea, mutta alkuhankaluuksien jälkeen saimme pelin kulkemaan. Toisessa erässä iskettiin hyvien kiekonpurkujen jälkeen kolme maalia peräkkäin ja ratkaistiin ottelu. Hienoa oli, että uusia ratkaisijoita löytyi ottelussa. Kolme meidän pelaajaa tekivät kauden ensimmäisen maalinsa”, Karhu HT:n valmentaja Tomi Ojanen kertoi.

”Päätöserä pelattiin järkevästi ja turvattiin tärkeä voitto kotiin. Olemme keränneet kolmesta viimeisestä vierasottelusta mukavat seitsemän pistettä. Tästä on hyvä jatkaa pelejä ensi vuoden puolella.”

Karhu HT jatkaa otteluitaan noin kolmen viikon päästä Nokian Pyryä vastaan. Joukkueen sijotus 14 joukkueen sarjassa on nyt kymmenes. Porilaisten paras pistemies alkukaudella on ollut Kasperi Nuto, joka on tehnyt 13 pelaamassaan ottelussa (13+12) tehot.