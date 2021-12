Colorado Avalanche ja Florida Panthers pelaavat seuraavat ottelunsa vasta joulun jälkeen. NHL:ssä on tällä kaudella siirretty tähän mennessä 20 ottelua.

Jääkiekon NHL-liigan Nashville Predators onnistui hakemaan pisteet Chicago Blackhawksin vieraana jatkoaikavoitolla 3–2, vaikka joukkue kärsii koronatartuntojen takia pahoista poissaoloista.

Predators menetti aiemmin tällä viikolla muun muassa kärkihyökkääjänsä Mikael Granlundin ja Ryan Johansenin liigan koronaprotokollalistalle, mutta joukkue nappasi tästä huolimatta perjantaina jo seitsemännen peräkkäisen voittonsa.

Eeli Tolvanen antoi syöttöpisteen Colton Sissonsin tekemään 2–1-osumaan. Joukkueen vuorenvarma ykkösmaalivahti Juuse Saros poimi tililleen 17 torjuntaa.

”Kokoonpanomme teki jälleen loistavaa tiimityötä, enkä voi sanoa tarpeeksi tämän ryhmän luonteesta. Kaikki uudet pelaajat tekevät työnsä, pelaavat omalla tyylillään ja oivaltavat sen, mitä haluamme joukkueena olla”, jatkoajalla voittomaalin tehnyt Tanner Jeannot hehkutti Predatorsin verkkosivuilla.

”Meillä on todella hauskaa”, voittaminen on hauskaa.

Predators on noussut otteillaan keskisessä divisioonassa toiseksi, vain pisteen päähän kärkijoukkue Minnesota Wildistä.

NHL kertoi perjantaina, että koronatilanteesta kärsivät Colorado Avalanche ja Florida Panthers pelaavat seuraavat ottelunsa vasta joulun jälkeen. Joukkueiden on määrä olla kaukalossa 28. päivän vastaisena yönä Suomen aikaa.

Coloradolla on liigan koronaprotokollalistalla viisi pelaajaa ja Floridalla seitsemän. Listalle voi joutua esimerkiksi todetun koronatartunnan, -altistumisen, -oireiden tai -karanteenin takia.

Calgary Flames joutui peleistä sivuun jo aiemmin, ja joukkueen on määrä pelata seuraava ottelunsa myös 28. päivän välisenä yönä Suomen aikaa. Flamesin koronatilanne on liigan heikoin, sillä peräti 19 joukkueen pelaajaa on sivussa koronaprotokollan takia.

NHL:ssä on siirretty kaikkiaan 20 ottelua tällä kaudella. Viime kaudella liigassa siirrettiin 55 ottelua, jotka kaikki saatiin lopulta kuitenkin pelattua.

Kaapo Kakon edustama New York Rangers kaatui voittolaukauskisan päätteeksi Vegas Golden Knightsille. Golden Knights vei newyorkilaisista 3–2-voiton.

Kakko oli mukana voittolaukauskisassa, mutta ei onnistunut saamaan kiekkoa maaliin. Kisan ratkaisijaksi nousi kultaisten ritareiden Jonathan Marchessault, joka sai lauottua kiekon Rangersin häkkiin.

Dallas Stars ei pystynyt pidättelemään St. Louis Bluesia, joka kaappasi voiton maalein 4–1.

Ensimmäisessä erässä ei heilunut kummankaan joukkueen verkko, mutta toisessa erässä Blues onnistui maalinteossa kahdesti.

Stars pääsi kaventamaan, kun kolmatta erää oli pelattu hieman yli 12 minuuttia, mutta Blues laukoi vielä kaksi maalia.

Ottelussa eniten maaleja teki St. Louisin Vladimir Tarasenko, joka sai kiekon häkkiin kahdesti.

Joukkueiden suomalaiset jäivät pisteittä.

Kasperi Kapasen tähdittämä Pittsburgh Penguins löi Buffalo Sabresin maalein 3–2. Ottelu venyi jatkoajalle, jolla ratkaisijaksi ylsi Penguinsin Jeff Carter.

Pelin avausmaalista vastasi Kapasen ketjukaveri Evan Rodrigues, jonka maali syntyi ensimmäisessä erässä. Penguins pääsi vielä toisen erän alkupuolella 2–0-johtoon, mutta Buffalo tasoitti samassa erässä ja tuli kolmannessa tasoihin.

Kapanen jäi pisteittä kuten myös Buffalon puolustaja Henri Jokiharju.