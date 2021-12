Ässien joukkueessa peräti 14 koronavirustartuntaa – Suurin osa joukkueesta on karanteenissa

Ässien joukkueessa on todettu sunnuntain ja tiistain välisissä ensimmäisissä koronatesteissä yhteensä peräti 14 koronavirustartuntaa.

Suurin osa joukkueesta on tällä hetkellä edelleen karanteenissa. Ensimmäisestä testistä negatiivisen tuloksen saaneet joukkueen jäsenet on testattu uudelleen perjantaina ja he vapautuvat karanteenista toisella negatiivisella testituloksella.

Positiivisen koronavirusnäytteen antaneet joukkueen jäsenet on määrätty altistumisesta lähtien 10 päivän mittaiseen karanteeniin.

Mikäli uusia positiivisia koronavirustartuntoja todetaan toisessa testissä, tällöin heidän karanteeninsa jatkuu siten, että kymmenen päivän karanteeni toteutuu.

Ässien piti pelata perjantaina Kärppiä vastaan vieraskaukalossa, mutta nyt joukkueen kuviot ovat erilaiset. Ässät pelaa seuraavan ottelunsa sunnuntaina 26. joulukuuta, kun TPS saapuu vieraaksi Isomäki-areenalle.

Ässät päivittää tilannetta seuraavan kerran, kun toiset testitulokset on saatu kaikkien testattujen kohdalta. Todennäköisesti tämä tapahtuu maanantaina 20. joulukuuta.