Koko Ässien joukkue karanteeniin – Tartuntaketju on melko todennäköisesti viime viikon Jukurit-pelistä

Ässien liigajoukkueessa on todettu neljä PCR-testillä varmistettua koronatartuntaa. Lisäksi kotitesteissä kuuden pelaajan antigeenitesti oli positiivinen. Tämän viikon pelit on siirretty.

Pori

Ässät ei pelaa tällä viikolla.

Porin perusturvan tartuntatautiviranomaiset ovat määränneet koko Ässien liigajoukkueen karanteeniin. Padan piti kohdata tällä viikolla keskiviikkona Pelicans Lahdessa ja perjantaina Kärpät Oulussa. Otteluita ei luonnollisesti pelata.

Ässät ilmoitti maanantaina, että joukkueessa on todettu kaksi koronavirustartuntaa. Tiistaina Porin kaupunki tiedotti, että Ässien liigajoukkueessa on todettu neljä PCR-testillä varmistettua koronatartuntaa. Lisäksi kotitesteissä kuuden pelaajan antigeenitesti oli positiivinen. Tulosten varmistamiseksi otettujen PCR-testien tulokset puuttuvat vielä.

Lähes kaikki pelaajat ovat kahdesti rokotettuja. Koska altistus joukkueessa on näin laaja, joukkue on asetettu karanteeniin 10 vuorokauden ajaksi. Karanteenista voi vapautua, mikäli kuudentena päivänä altistuksesta otettu testi on negatiivinen. Käytännössä pelaajat voivat vapautua karanteenista aikaisintaan perjantaina otettavien testien jälkeen.

Infektiolääkärin päätöksellä kannat lähetetään THL:ään sekvensointiin, sillä tartuntojen leviäminen rokotetuissa näin laajalle on poikkeuksellista. Sekvensoinnilla selvitetään, voiko kyseessä olla omikron-tartunta.

Perusturvan tiedotteen mukaan on melko todennäköistä, että Ässien tartuntaketju on peräisin viime viikon keskiviikkona pelatusta Jukurit-ottelusta. Jukureissa on todettu useita koronatartuntoja itämisaika sopisi Ässien tartuntaketjuun.

Koska Ässät pelasi Jukurit-pelin jälkeen Lukkoa ja Pelicansia vastaan, Lahden ja Rauman tartuntatautiviranomaisia on tiedotettu asiasta.

Tällä tietoa Ässien seuraava peli on tapaninpäivänä 26. joulukuuta Porissa TPS:aa vastaan.