Tomi Ojanen ja Saku Järvinen vetävät porilaisjoukkuetta loppukauden.

Pori

Jääkiekon Suomi-sarjan hallitseva mestari Karhu HT vaihtoi viime viikolla kaikessa hiljaisuudessa valmentajaa.

Mikko Antila jäi sivuun noin viikko sitten. Loppukauden valmennusvastuu on kaksikolla Tomi Ojanen–Saku Järvinen. Ojanen veti KHT:tä jo viime viikonlopun vieraspeleissä. Porilaiset voittivat Laser HT:n 6–3 ja hävisivät jatkoajalla Raahe-Kiekolle 3–4.

”Ajan puute oli valmennusvaihdon syy. Mitään draamaa asiaan ei sisältynyt. Yhteisymmärryksessä päädyimme tähän ratkaisuun”, KHT:n urheilutoimenjohtaja Niko Palonen sanoi.

Karhu HT on Suomi-sarjassa kymmenentenä.

Tämän vuoden puolella porilaisilla on vielä yksi ottelu. Lauantaina joukkue käy Hollolassa HC Giantsin vieraana. Viime viikonlopun pelit mukaan lukien joukkueella on viisi peräkkäistä vierasottelua. Seuraava kotiottelu on 16. tammikuuta Huntersia vastaan.