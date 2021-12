Ässien tunnelin päässä näkyy valonpilkahdus ja katsomossa syttyi äänekäs kipinä: ”Tätä tunnetta on jokainen pelaaja kaivannut”

Ässien puolustuksessa Shawn Lalonde pelasi ehkä parhaan ottelunsa Padassa. Palkintona tuli pomppumaalikin.

Lauantaina Isomäki-areenassa nähtiin ja kuultiin jotain sellaista, jota on kaivattu jo pidemmän aikaa. Ässien kauden synkän tunnelin päässä näkyy valonpilkahdus. Vielä se on ainoastaan pilkahdus, mutta nyt se on jo näkyvissä.

Ässät voitti lauantaina ensimmäisen kerran tällä kaudella toisen pelin peräkkäin. Joukkue sai myös ensimmäisen kerran voiton peräkkäisen päivän ottelusta. Vastassa oli hyvää jääkiekkoa pelaava ja Liigan parhaisiin joukkueisiin lukeutuva Lahden Pelicans. Suhteellisen vähäinen (1523) yleisö syttyi kannustamaan hyvin taistellutta joukkuetta. Äänekäs kipinä syttyi katsomossakin.