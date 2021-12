U20 SM-sarjan syyskuun parhaaksi pelaajaksi valittu Patrik Juhola jatkaa Ässissä pitkällä sopimuksella: ”Olemme todella tyytyväisiä, että hän on osa tulevaisuuttamme”

Juhola on tällä hetkellä sarjansa maalipörssin kakkonen ja tehotilaston ykkönen.

Patrik Juhola on pelannut toistaiseksi erinomaista kautta ja hän jatkaa Porissa pitkään.

Ässät on tehnyt jatkosopimuksen hyvää kautta seuran alle 20-vuotiaiden joukkueessa pelaavan 17-vuotiaan keskushyökkääjä Patrik Juholan kanssa. Hän jatkaa Ässissä kevääseen 2025 asti ulottuvalla sopimuksella.

Tällä kaudella Juhola on pelannut U20 joukkueessa 25 ottelua tehoin 16+13. Alle 18-vuotiaiden maajoukkueen valmennusjohto valitsi hyökkääjään U20 SM-sarjan syyskuun pelaajaksi ja hän debytoi myös U20 maajoukkueessa pelaten kolme ottelua tehoin 0+1.

”Patrik Juhola on kehittynyt koko ajan ja hän on noussut ensimmäisen vuoden U20-pelaajana sarjan parhaimpien keskushyökkääjien joukkoon. Olemme todella tyytyväisiä, että hän on osa tulevaisuuttamme. Patrikin sopimus on myös tärkeä osoitus siitä, että meidän toimenpiteemme nuorten pelaajien eteen tuottavat tuloksia strategiamme mukaisesti”, kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo tiedotteessa.

”Patrikilla on hyvä raamit ja kyky pelata peliä laadukkaasti kahteen suuntaan. Hän on kova tekemään töitä kehittymisen eteen ja on tavoitteellinen pelaaja.”

Juhola siirtyi Ässiin HC Nokiasta kaudeksi 2019–2020 ja hän on tehnyt jokaisena kautena Porissa vähintään pisteen peliä kohden.

”Porissa on hyvä kehittymisympäristö. Täällä on hyvät olosuhteet kehittyä pelaajana ja ihmisenä. Tulevien vuosien tavoitteenani on ottaa paikka Liigasta, Patrik Juhola kommentoi tiedotteessa.

Juhola on tällä hetkellä U20 SM-sarjan maalipörssin toisella sijalla. Tehopörssissä saldo on myös komea +29, joka on koko sarjan paras lukema.

”Pidän itseäni työteliäänä, hyvin molempiin suuntiin pelaavana ja kaikkensa joukkueelle antavana pelaajana. Loppukauden tavoitteena on mennä joukkueen kanssa mahdollisimman pitkälle ja päästä mahdollisuuksien mukaan kokeilemaan Liigassa”, Juhola kommentoi.