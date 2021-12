AHL:ssä Heinola on aloittanut kautensa hyvin.

Ville Heinola on pelannut 13 NHL-ottelua, mutta tällä kaudella ei vielä yhtään.

Honkajoen kasvatti Ville Heinola on kutsuttu farmisarja AHL:stä Winnipeg Jetsin NHL-miehistöön.

Heinola, 20, ei ole vielä tällä kaudella päässyt pelaamaan NHL:ssä. Farmijoukkue Manitoba Moosen riveissä puolustaja on pelannut hyvin. Hän on tehnyt 18 otteluun tehot 2+12=14. Sillä saldolla Heinola on AHL:n puolustajien pistepörssissä kahdeksantena.

NHL:ssä Heinola on kahdella edellisellä kaudella pelannut yhteensä 13 ottelua tehoin 1+4=5.

Winnipeg kohtaa seuraavassa ottelussaan NHL:n tulokasjoukkue Seattle Krakenin vieraskaukalossa. Ottelu pelataan Suomen aikaan varhain perjantaiaamuna. Vuorokautta myöhemmin Winnipeg pelaa Vancouverin vieraana.