”Se on ihan ylivoimainen. Siinä on suuren maailman tyyliä, että viedään meidän timanttipelaaja keskelle viljapeltoa täysissä varusteissa. Se olisi kelvannut varmaan Sports Illustrated -lehdellekin, joka on aina ollut minulle esikuva hyvästä ja laadukkaasta urheilun aikakauslehdestä”, hän sanoo.