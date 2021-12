Lukko on purkanut sopimuksensa Kristián Pospíšilin kanssa: ”Harmi, että tällä kaudella yhteistä säveltä emme hänen kanssaan löytäneet”

Pospíšil ei ollut päävalmentaja Marko Virtasen suosiossa. Pelaaja oli hyllytettynä kokoonpanosta jopa viime aikoina, kun koronatilanne on sekoittanut tilannetta.

Kristián Pospíšilin pelaajasopimus Lukkoon on purettu. Slovakialaishyökkääjän uusi työnantaja on jo selvillä. Se on sveitsiläinen HC Davos.

”Suuret kiitokset ”Kikolle” näistä vuosista. Hän oli yksi tärkeä palanen mestaruusjoukkueessa ja siksi hän on aina Lukko-yhteisön sydämissä. Harmi, että tällä kaudella yhteistä säveltä emme hänen kanssaan löytäneet, urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kommentoi Lukon tiedotteessa.

”Tämä oli pitkän harkinnan tulos. Tämä on mielestämme oikea ratkaisu niin Lukon kuin Kristiánin uran kannalta.”

Pospíšil ja täksi kaudeksi valmentajaksi saapunut Marko Virtanen eivät olleet useinkaan samalla sivulla asioiden kanssa. Virtanen hyllytti Pospíšilin jopa tilanteessa, jossa joukkue kaipaa kipeästi pelaajia kokoonpanoonsa.

Kuluva kausi oli Pospíšilin kolmas Lukossa. Hän pelasi sinikeltaisissa yhteensä 111 runkosarjapeliä, yhdeksän pudotuspeliä sekä kolme CHL-ottelua.

Seurasiirron vahvistuttua Pospíšilin tunteet olivat kaksijakoiset.

”Minun on vaikea lähteä Raumalta, sillä viimeiset kaksi ja puoli vuotta olivat erityistä aikaa minulle. Toisaalta olen innoissani Davosiin lähtemisestä, toisaalta olen hyvin ikävissäni lähdöstä”, Pospíšil sanoo tiedotteessa.

”Lukko antoi minulle tilaisuuden näyttää, että minusta on ammattilaiskiekkoilijaksi. Kanada-maljan nostaminen tulee olemaan minulle elinikäinen muisto.”