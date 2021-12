Kärppien ja Ässien ottelu alkaa kello 17. SK seuraa peliä tässä artikkelissa.

Tilaajille

Asetelma

Ässien näkövinkkelistä yksi kysymys nousee muiden edelle. Pystyykö Pata voittamaan pitkän tauon jälkeen?

Vastassa on Oulun Kärpät, joka on hävinnyt edellisestä neljästä pelistään kolme. Vaikka tilasto ei silmiä hivele, ei se ole paljoakaan Ässiin verrattuna. Porilaisilla tappioita on nyt peräkkäin viisi. 13 edellisestä pelistä voittoja on tullut vain kolme.