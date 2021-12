Ottelun molemmat suomalaiset pääsivät pisteille.

Verkot heiluivat toden teolla, kun jääkiekon NHL:ssä lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelukimarassa Winnipeg Jets otti komean 8–4-voiton vierailemassa olleesta New Jersey Devilsistä.

Winnipegiä saatteli röyhkeään voittoonsa Kristian Vesalaisen ottelun ensimmäisessä erässä tekemä maali. Vesalaisen maali oli tekohetkellä jo kolmas Jetseiltä, vaikka ensimmäisestä erästä ei ollut kulunut edes puolikasta.

Ottelun molemmat suomalaiset pääsivät pisteille. Vesalaista vastassa oli New Jerseyn paidassa pelannut Janne Kuokkanen, joka syötti kanadalaisen joukkuetoverinsa Ryan Gravesin tekemää maalia kakkoserässä.

Ottelun maalikuningas oli hattutempun tehnyt Winnipegin kanadalaishyökkääjä Mark Scheifele, joka laukoi maalin jokaista erää kohden. Kahdesti maalinteon makuun pääsi myös tanskalainen joukkuetoveri Nikolaj Ehlers.

Winnipegillä on ollut viime otteluissa tilillään enemmän tappioita kuin voittoja. 26 pisteellään joukkue on läntisen konferenssin listauksen keskitienoilla. Koko liigan listauksessa Winnipeg on niin ikään puolenvälin tienoilla sijalla 15.

Aiemmassa tapahtumaköyhäksi jääneessä ottelussa New York Rangers voitti vierailemassa olleen San Jose Sharksin 1–0. Ottelun ainoan maalin teki ensimmäisessä erässä kanadalainen Ryan Strome, eikä ainoana suomalaisena jäillä nähty New Yorkin Kaapo Kakko päässyt pisteille.

Kakko pelasi hieman yli 14 minuuttia. Vuoden 2019 MM-kisojen kultasankariksi noussut Kakko on koonnut viidessä aiemmassa ottelussaan 1+4 pistettä.

Rangers on yhä koko liigan kärkiviisikossa neljännellä sijalla 33 pisteellään. Kärjessä on 35 pisteellä Florida Panthers, joka on puolustanut paikkaansa siitä huolimatta, että joukkueen tähtikapteeni Aleksander Barkov on ollut loukkaantumisen vuoksi useita pelejä poissa jäiltä.