Entisellä laskutavalla Ässien yleisökeskiarvo olisi 3 140 – ”Kun taistellaan eloonjäämisestä, sen hinta on pitkäjänteisyyden jääminen taka-alalle”

Ässät haluaa yhtiöittää Isomäki-areenan uudella tavalla.

Pori

Ässien liigatoiminnasta vastaava HC Ässät Pori Oy julkaisi uusimman taloustiedotteensa.

Viime vuoden vastaavan tilanteeseen verrattuna luvut ovat plussalla. Liikevaihto on kasvanut 10,7 prosentilla, yhteistyökumppanimyynnissä yhtiö on saavuttanut 100,3 prosenttia viime kauden kokonaismyynnistä ja ottelutapahtumien myynnissä kasvua on 80 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Vuosi sitten koronarajoitukset kuitenkin vaikuttivat toimintaan rajusti. Nyt on liikuttu kohti vanhaa normaalia, mutta Ässien luvut eivät ole palanneet entiseen.

”Edellisellä kaudella kävimme kovan taistelun pitääksemme Ässät taloudellisesti elossa. Selvisimme tästä monien toimien kautta, ehkäpä merkittävimpänä mainittakoon kustannustuet. Tällä kaudella tämä taistelu valitettavasti jatkuu sillä erotuksella, että kustannustukia ei ainakaan toistaiseksi ole ollut saatavissa”, toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kertoo tiedotteessa.

Lehtinen myöntää, että urheilullisen alakulon ja koronan vuoksi yleisömäärät ovat heikkoja eivätkä ottelukohtaiset tulot ole olleet riittäviä Ässien kustannusrakenteeseen.

”Kun taistellaan eloonjäämisestä, sen hinta on pitkäjänteisyyden jääminen taka-alalle. Keskittyminen siirtyy kaikilta osin nykyhetkeen. Luonnollisesti tämä ei ole se tila, missä haluamme olla. Tulevaisuudessa haasteet eivät tule helpottumaan ja meidän tulisi päästä kehittämään yhtiötä kohti näitä tulevaisuuden haasteita”, Lehtinen sanoo.

Lehtinen kertoo, että Ässät on tehnyt pitkään töitä sen eteen, että Isomäki-areena saadaan yhtiöitettyä uudelleen. Ässät tarvitsee jääkiekon rinnalle lisää tapahtumaliiketoimintaa. Uutta yhtiöittämistä on valmisteltu Porin kaupungin kanssa. Juuri Ässät ja Porin kaupunki ovat Isomäki-areenan yhtiökumppaneita. Lehtinen toivoo, että asiassa päästään maaliin vuodenvaihteessa, mutta ei avaa Ässien toivomaa mallia tarkemmin.

”Asian mahdollinen viivästyminen on yksi isoimmista tulevaisuuden haasteistamme. Ilman toimivaa tapahtumaliiketoimintaa, emme saa tarvittavia tuloja aikaiseksi, jotta pystyisimme kasvattamaan urheilullista kilpailukykyämme.”

Ässät kertoi myös, millaiset kotiotteluiden yleisömäärät olisivat olleet, jos ne olisi laskettu vanhalla kaavalla.

​​​​​​​Porilaisseura ilmoittaa nykyään kotiotteluiden yleisömäärät paikalla olevien ihmisten mukaan. Ennen Ässät ilmoitti myytyjen lippujen määrän.

Virallinen yleisökeskiarvo on nyt 2 055. Vanhalla laskutavalla se olisi 3 140.

Jos rajoitusten sulkema viime kausi jätetään pois laskuista, Ässien historiassa yleisökeskiarvo on jäänyt kolme kertaa pienemmäksi kuin tämän hetken luku vanhalla kaavalla ilmoitettuna.

Kaudella 1974–1975 keskiarvo oli 2 980. Se on pienin yleisökeskiarvo. Kaudella 1973–1974 keskiarvo oli 3 108 ja kaudella 2000–2001 kirjattiin luku 3 077.