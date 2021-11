Tämän kauden tulokas Seattle kaahasi jo avauserässä kolmen maalin johtoon.

Buffalo

Jääkiekon NHL:ssä Seattle Kraken on vienyt Buffalossa vierasvoiton kaikkiaan yhdentoista maalin ottelussa. Isäntäjoukkue Sabres kukistui maalein 7–4.

Seattle kaahasi jo avauserässä kolmen maalin johtoon, mutta Buffalokin pääsi avaamaan oman maalitilinsä toisen erän alussa. Tasoihin isännät eivät kuitenkaan päässeet, vaan Kraken pysyi kovan starttinsa siivittämänä vankassa johdossa aina loppuun saakka.

Ottelun kovimmat maalintekijät olivat Seattlen Jared McCann ja Mason Appleton sekä Buffalon Jeff Skinner. Kukin heistä laukoi kaksi maalia.

Seattlen suomalaisvahvistus Joonas Donskoi otti puolestaan syöttöpisteen Jaden Schwartzin päätöserän maalista.

Buffalon suomalaispakki Henri Jokiharju lähti kaukalosta tehopisteittä.

Ensimmäistä kauttaan NHL:ssä pelaava Seattle on ehtinyt olla liigajäillä 22 kertaa. Voittoon seura on yltänyt kahdeksan kertaa. Tuore vierasvoitto oli toinen perättäinen.

Buffalolla on niin ikään tilillään 22 ottelua ja kahdeksan voittoa.

Vancouver katkaisi tappioputkensa

Toisaalla Arizona Coyotes otti vierasvoiton Winnipeg Jetsistä. Arizonan ja koko ottelun ainoan maalin teki Antoine Roussel toisen erän lopulla.

Winnipegin riveissä pelannut suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen oli jäällä vajaat neljä ja puoli minuuttia ja lähti jäältä ilman tehopisteitä.

Kojoottien alkukausi on lähtenyt käyntiin yskien. Otteluita on takana 22, mutta voittoja vasta viisi. Winnipeg on ollut jäällä yhtä monta kertaa, mutta voittoja on kertynyt kaksinkertainen määrä Arizonaan verrattuna.

Vancouver Canucks vei niin ikään voiton vieraskaukalossa. Isäntäjoukkue Montreal Canadiens kaatui luvuin 2–1.

Kanadalaisseurojen kohtaaminen ratkesi jo toisen erän ensimmäisellä puoliskolla. Vancouverin Conor Garland iski voittomaalin, kun toista erää oli pelattu noin kuusi ja puoli minuuttia.

Montrealin paidassa jäällä pyörähtelivät myös suomalaiset Joel Armia, Artturi Lehkonen ja Sami Niku. Kolmikko jäi kuitenkin tehopisteittä. Armia ja Lehkonen laukoivat kumpikin kertaalleen vastustajan maalia kohti.

Voitto katkaisi Vancouverin neljän tappion putken. Vancouverilaiset ovat voittaneet tällä kaudella seitsemän ottelua. Montrealille voittoja on alkukaudelta kertynyt kuusi.