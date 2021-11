Välillä tuntuu kuin 1980-luku olisi palannut, kun Edmonton Oilersin supertähdet latovat kiekkoa maaliin suorastaan naurettavalla tahdilla.

Kelloa vuosikymmenillä taaksepäin Wayne Gretzkyn, Jari Kurrin ja Mark Messierin aikoihin on kääntänyt kaksi poikkeuksellista pelaajaa. Toinen heistä kasvoi kiekkoilun sydänmailla Kanadan Ontariossa, jossa tiedettiin jo kauan sitten, että Connor McDavidista tulisi jotain suurta.

Oilersin toisen tähden polku huipulle on ollut omintakeisempi. Leon Draisaitl on jo 26-vuotiaana ylivoimaisesti Saksan kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija.

Ei ole mitenkään utopistista kysyä, onko Draisaitl tällä hetkellä kokonaisvaltaisesti myös koko maailman ykkönen – siis kohokohdillaan toistuvasti kohauttavaa McDavidiakin parempi.

” ”Hänen pelistään erottuvat erityisesti kaikki pienet asiat. Hän tekee yksinkertaisia suorituksia ja syöttää aina tarkasti lapaan.”

Saksassa jalkapallo on tunnetusti ylivoimainen ykkönen, mutta jo pienestä lähtien Leon päätyi lyömään jääkiekkomailalla palloa eikä potkimaan sitä.

Hänen isänsä, Tšekkoslovakiassa syntynyt mutta Länsi-Saksaan teini-iässä muuttanut Peter Draisaitl, edusti Länsi-Saksaa ja Saksaa kolmissa olympialaisissa ja seitsemissä MM-kisoissa. Jo varhain oli selvää, että poika tulisi jatkamaan isänsä viitoittamaa polkua.

Selvää oli sekin, etteivät kotimaan juniorisarjat tarjoaisi poikkeuksellisen lahjakkaaksi peluriksi osoittautuneelle Leonille riittävää haastetta. Muutto pois kotoa Kölnistä tapahtui kuitenkin ensin Saksan rajojen sisäpuolella, kun Draisaitl siirtyi jo 13-vuotiaana Adler Mannheimin huipputason akatemiaan.

“Se oli vaikeaa. Kaipasin äitiäni, hänen tekemäänsä ruokaa ja kaikkea kotona olemiseen liittyvää”, Draisaitl muisteli ESPN:n haastattelussa.

”Sellainen kasvattaa ihmisenä. 13 oli todella nuori ikä, mutta toisaalta halusin vain ja ainoastaan pelata jääkiekkoa.”

Ensimmäinen muutto teki seuraavasta suuresta loikasta helpomman.

Draisaitl lähti kesällä 2012 Atlantin valtameren taakse keskelle Kanadaa. Saskatchewanin provinssissa sijaitsevassa Prince Albertin kaupungissa hän pääsi pelaamaan kovatasoista WHL-junioriliigaa, jossa NHL-kykyjenetsijät ovat alati läsnä.

Nuorena Kanadassa vietetyt vuodet kuuluvat selkeästi Draisaitlin ulosannissa: hänen englantinsa kuulostaa lähes kanadalaisen natiivin puheelta.

Kehitys ulottui myös kaukaloon. Edmonton Oilers valitsi Draisaitlin kesän 2014 varaustilaisuuden kolmantena pelaajana, Aaron Ekbladin ja Sam Reinhartin jälkeen.

Vuotta myöhemmin Oilers pääsi varaamaan ensimmäisenä McDavidin, ja suuntaviivat perinteikkään joukkueen tulevaisuudelle oli vedetty.

Leon Draisaitl (numero 29) teki voittomaalin Kevin Lankisen taakse, kun Saksa kaatoi Leijonat kevään 2019 MM-kisoissa. Draisaitl lienee Toni Söderholmin valmentaman Saksan ykköstähti myös Pekingin olympialaisissa.

McDavid oli heti myös NHL:ssä odotetusti fantastinen, mutta Draisaitlin läpimurto sujui maltillisemmin.

Siksi epäilijöitä riitti, kun Oilers solmi saksalaistähtensä kanssa elokuussa 2017 kahdeksan vuoden jatko­sopimuksen, jonka keskipalkka on 8,5 miljoonaa dollaria (7,6 miljoonaa euroa) kaudessa.

Kesällä 2025 päättyvä sopimus on nyt ehkä koko NHL:n seuraystävällisin. Draisaitlin palkka on kaudessa neljä miljoonaa pienempi kuin McDavidilla, joka on nykyisellään NHL:n selvästi parhaiten palkattu pelaaja.

Toistaiseksi menestyksekkäimmän kautensa Draisaitl pelasi 2019–2020. Silloin tulleet 110 tehopistettä riittivät muun muassa pistepörssin voittoon ja NHL:n arvokkaimman pelaajan Hart-palkintoon.

” ”Kiekko lähtee lavastani joskus hieman hassusti, eri tavalla kuin normaaleilla käyristyksillä. Minun on vain tarvinnut opetella hyödyntämään sitä.”

Lähes 190-senttinen ja 95-kiloinen Draisaitl ei ole rymistelijä, mutta hän kykenee varrellaan suojaamaan erinomaisesti kiekkoa ja kamppailemaan ahtaissa tiloissa.

Draisaitl pitää parhaillaan kärkipaikkaa sekä NHL:n maali- että pistepörssissä. 20 maalia ja 20 syöttöpistettä kertyi kasaan vain 20 ottelussa.

Tehopisteitä Draisaitl takoo samanlaisella mailalla kuin hänen isänsä. Kummallisen työkalun lapa on pitkä ja litteä.

”Se näyttää siltä, että sitä voisi käyttää pizzojen kääntelyyn”, Draisaitl kuvaili keväällä The Athleticille.

”Kiekko lähtee lavastani joskus hieman hassusti ja eri tavalla kuin normaaleilla käyristyksillä. Minun on vain tarvinnut opetella hyödyntämään sitä ja olemaan uhka muutenkin kuin syöttämällä.”

Jesse Puljujärvi (vas.) pääsi pelaamaan alkukaudesta Edmonton Oilersin superketjussa Leon Draisaitlin ja Connor McDavidin kanssa.

Litteällä lavallaan Draisaitl pitää yllä yhtä katoavaa kansanperinnettä. Hän kykenee hyödyntämään rystypuolta sekä syöttämiseen että viimeistelyyn tavalla, jota nykyjääkiekossa näkee yhä harvemmin.

Draisaitl on yksi NHL:n parhaista aloittajista. Hän voittaa aloituksia yli 56 prosentin tehokkuudella. Vahvoja käsiään ja mailaansa hän käyttää myös kiekonriistoihin, joissa hän on tilastollisesti yksi NHL:n parhaista hyökkääjistä.

Kaikki edeltävä hehkutus on peruste sille, miksi Draisaitl pelaa NHL-hyökkääjistä kaikkein eniten, yli 23 minuuttia ottelua kohden. Vastuuta kertyy niin tasakentällisin, ylivoimalla kuin alivoimalla.

”Hänen pelistään erottuvat kaikki pienet asiat. Hän tekee yksinkertaisia suorituksia ja syöttää aina tarkasti lapaan”, ylisti Winnipeg Jetsin tähti Mark Scheifele, kun häneltä kysyttiin hiljattain Draisaitlin pistetahdista.

Kahden sentterin erinomaisuus on luonut Oilersille dilemman: yhdessä vai erikseen?

Jotta kokonaisuus voisi palkkakaton aikakaudella toimia, Oilers joutunee peluuttamaan Draisaitlia ja McDavidia tasakentällisin eri ketjuissa. Alkukaudesta supertähdet on kuitenkin niputettu yhteen useasti.

Huikean tilaisuuden trion kolmantena palasena on saanut myös Jesse Puljujärvi. Tuulennopea luistelija Puljujärvi on päässyt pelaamaan McDavidin rinnalla myös tehokaksikon ollessa erillään, eikä liene suuri yllätys, että torniolainen on pelannut NHL-uransa selvästi parhaan alkukauden.

Kuka? Leon Draisaitl Leon Draisaitl syksyllä 2020. Syntynyt 27. lokakuuta 1995 Kölnissä.

Jääkiekkoilija, pelipaikaltaan keskushyökkääjä. Pelaa kahdeksatta kauttaan NHL:n Edmonton Oilersissa.

Pituus 188 cm, paino 94 kg.

Laukoo vasemmalta.

Voitti NHL-kaudella 2019–2020 parhaan pelaajan Hart-palkinnon ja pistepörssin voittajalle jaettavan Art Ross -palkinnon.

Edustanut Saksaa miesten MM-kisoissa viidesti. Pekingin olympiaturnaus on ehkä Draisaitlin uran ensimmäinen.

Valittiin vuonna 2020 ensimmäisenä jääkiekkoilijana Saksassa vuoden miesurheilijaksi.

