Jyväskylä

Miesten jääkiekkoliigan häntäpäähän tipahtanut JYP saa vahvistusta maalivahtiosastolleen, kun jyväskyläläisseura ilmoitti tehneensä loppukauden kattavan sopimuksen valkovenäläisen Konstantin Shostakin kanssa.

Shostak, 21, siirtyy JYPiin KHL-joukkue Severstal Tsherepovetsista, jossa hän pelasi tällä kaudella 13 ottelua kelpo torjuntaprosentilla 92,3.

”Shostakin urakehitys on ollut viime kausina nousujohteista, ja hän on tällä kaudella pystynyt osoittamaan olevansa voittava maalivahti kivikovassa KHL-sarjassa. Shostakin pelinlukutaito ja sijoittuminen ovat erinomaisella tasolla ja hänen peliotteensa on todella aktiivinen”, JYPin urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen kertoi tiedotteessa.

Shostak pelasi Valko-Venäjän paidassa kolmessa ottelussa viime kevään MM-kisoissa. JYPissä ykkösmaalivahtina on toiminut alkukaudella Markus Ruusu.