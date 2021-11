Hurricanes kohtaa Washington Capitalsin sunnuntai-iltana.

Carolina Hurricanesin Jesperi Kotkaniemi ja muutkin pelaajat pääsevät irti suomalaisittain parhaimpaan mahdolliseen katseluaikaan sunnuntai-iltana.

Hurricanes isännöi Aleksander Ovetshkinin tähdittämää Washington Capitalsia ottelussa, joka alkaa iltakahdeksalta Suomen aikaa.

Ottelun lievä ennakkosuosikki on kotijoukkue Hurricanes. Joukkue on voittanut 15 peliä ja hävinnyt vain neljästi. Myös Capitalsin kausi on alkanut hyvin.

Kotkaniemi on kerännyt kauden 19 ottelussaan tehot 4+2.

Hurricanesissa pelaa satakuntalaisista myös maalivahti Antti Raanta.