Ässillä ylivoimainen sarjajohto.

Alle 20-vuotiaiden SM-sarjan kärjessä omilla luvuillaan porskuttava Ässät pelasi taas vahvan viikonvaihteen.

Perjantaina Pata haki 5–2-voiton HPK:n vieraana Hämeenlinnasta. Lauantaina porilaisten kynsiin joutui TPS.

Turkulaiset pysyivät kyydissä mukana ensimmäisen erän, mutta sitten Ässät paineli selvään 7–3 (2–2, 3–1, 2–0)-voiton.

Jami Virtanen teki hattutempun ja sai myös yhden syöttöpisteen. Leevi Viitalan saldo oli 1+3, Valtteri Karnarannan 2+0, Eetu Palovaaran 0+2. Patrik Juhola teki Ässille yhden maalin.

Nuorten varsinaista SM-sarjaa on pelattu nyt neljä kierrosta. Alkusarjan pisteet seurasivat kuitenkin mukana. Ässillä on 54 pistettä, Jokerit on toisena 11 pistettä jäljessä.

Virtasen tehoilta nosti hänet varsinaisen SM-sarjan pistepörssin kärkeen tehoin 5+2.