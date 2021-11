Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kehuu seuran parantunutta vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Ässät on ollut U20 SM-sarjan ehdoton kuningas tänä syksynä.

Ässien U20-joukkueen päävalmentaja Juha-Matti Kemppainen on solminut yhden vuoden jatkosopimuksen pestissään.

”Kemppaiselle tuleva kausi on kuudes Ässien organisaatiossa, ja hän on siinä ajassa osoittanut pystyvänsä auttamaan pelaajia nousemaan seuraavalle tasolle ja mahdollistamaan heidän nousunsa Liigaan ja kansainvälisiin otteluihin”, Ässien valmennuspäällikkö Jaakko Välimaa kommentoi seuran tiedotteessa.

Kemppaisen lisäksi Samuli Marjeta jatkaa Ässissä. Marjeta on allekirjoittanut kolmen vuoden paperin. Ensimmäisen kauden Marjeta toimii Ässien U18-joukkueen päävalmentajana. Sen jälkeen hän valmentaa U20-joukkuetta kaksi kautta.

”Marjeta on persoonansa kautta tuonut uudenlaista ajattelua ja näkökulmaa pelaajien ja koko seuran pelaajapolun kehittämiseen”, Välimaa kommentoi.

Ässissä jatkaa myös Marko Kivenmäki, joka on tehnyt vuoden jatkosopimuksen U16-joukkueen päävalmentajana.

”Ässät on tehnyt kuluvan kalenterivuoden aikana junioritoimintaansa merkittäviä panostuksia, joista osoituksina ovat muun muassa päätoimiset päävalmentajat”, Ässien tiedotteessa todetaan.

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo tiedotteessa, että seuralla on nykyään selkeä johtamisrakenne ja riittävät resurssit kehittää toimintamalleja, kulttuuria ja johtamista.

”Kulttuurin kehittymisen yksi ilmentymä on se, että vuorovaikutus ja yhteistyö on parantunut ja että puhetta pelistä ja kehittymisestä kuulee joka päivä. On motivoivaa työskennellä hienojen ihmisten ja osaajien kanssa vieden Ässiä eteenpäin alati kovenevassa kilpailussa”, Kerttula sanoo tiedotteessa.