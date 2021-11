Lukko ei pelaa CHL-otteluaan keskiviikkona eikä JYP-peliään perjantaina.

Koronavirus jyllää Lukon liigajoukkueessa. Rauman terveyspalvelut sai tiistaina tiedon, että joukkueen 11 jäsentä on saanut koronavirustartunnan.

Heistä kaikkien oireet ovat Lukon tiedotteen mukaan pääosin lieviä.

Tartuntarypäs tarkoittaa sitä, ettei Lukko kohtaa italialaista HC Bolzanoa Raumalla keskiviikkona CHL:n pudotuspeliottelussa. Lukko ei myöskään pelaa JYPiä vastaan Jyväskylässä Liigan ottelussa tänä perjantaina.

CHL-ottelun kohtalosta – ja sen vaikutuksesta Lukon ja HC Bolzanon väliseen neljännesvälieräsarjaan – tiedotetaan myöhemmin, ja siirretyn JYP-ottelun uusi pelipäivä ilmoitetaan Lukon tiedotteen mukaan mahdollisimman pian.

Sen sijaan lauantain Pelicans-vierasottelu pelataan Lukon tiedotteen mukaan suunnitellusti, joskin peli aloitetaan vasta kello 18.30 alkuperäisen kello 17.00 sijaan.

Lukon tiedotteen mukaan koko joukkue lähetettiin testattavaksi heti sen jälkeen, kun joukkueen omassa pikatestissä oli ilmaantunut ensimmäinen positiivinen tulos.

Rauman kaupungin lähettämän tiedotteen mukaan kaikkiaan yli 30 henkilöä on testattu. Neljän näytteen analysointi on vielä kesken. Testit tehtiin maanantaina.

Vaikka kaikki joukkueen pelaajat ja muu henkilökunta ovat saaneet kaksi koronavirusrokotusta, jokainen Lukon viime viikon vieraspelimatkalle osallistunut henkilö on asetettu viranomaispäätöksellä karanteeniin.

Perusteena siihen on Lukon tiedotteen mukaan se, että pelaajat ovat viettäneet viikon ajan tiiviisti aikaa ”perheenomaisissa olosuhteissa samoissa kulkuneuvoissa, hotelleissa ja pukukopeissa”.

Lukko vieraili viime viikolla Italiassa, jossa pelasi CHL:n neljännesvälieräsarjan ensimmäisessä osaottelussa HC Bolzanoa vastaan tiistaina voittaen pelin maalein 3–1. Sarjan toinen – ja ratkaiseva – osaottelu piti pelata keskiviikkona Raumalla.

Lisäksi Lukko kohtasi KalPan Kuopiossa perjantaina ja Kärpät Oulussa lauantaina.

”Viranomaiset katsovat pitkäaikaisen yhdessäolon kohottavan jatkotartuntojen riskiä, ja tästä syystä poikkeuksellisesti kahdesti rokotetut, negatiivisen näytteen antaneet oireettomat henkilöt joutuvat myös karanteeniin”, Lukko tiedottaa.

Karanteeni on voimassa toistaiseksi. Ne, jotka ovat antaneet negatiivisen koronavirusnäytteen, voivat päästä karanteenista pois sitten, kun viimeisimmästä mahdollisesta altistumishetkestä on kulunut kuusi vuorokautta ja jos he saavat silloinkin negatiivisen tuloksen PCR-tutkimuksessa.

”Toimintalinjasta on pidetty kokous Rauman tartuntatautiviranomaisten ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin sekä Rauman Lukon edustajien kesken. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajaa on konsultoitu viranomaispäätöstä tehdessä”, Lukko tiedottaa.

Tartuntojen alkuperä ei ole Lukon mukaan tiedossa.