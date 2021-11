Karri Kivi palkattiin muutosjohtajaksi. Uuden päävalmentajan palkkaaminen tuntuu taloudellisesti, mutta toisaalta seura päätyi ratkaisuun juuri myös taloudellisista syistä.

Tilaajille

Pori

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen toppuutteli aiemmin syksyllä puheita Ässien valmentajavaihdoista. Hän halusi antaa tukensa työssä päävalmentaja Ari-Pekka Selinille.

”Jos me haluamme rakentaa Ässiä kestävästi, on syytä miettiä vaikeampia vaihtoehtoja kuin aina sitä kaikkein helpointa, jossa yhden ihmisen pää laitetaan vadille. Helppoja ratkaisuja on tämän seuran historiassa tehty aivan riittävästi”, Lehtinen totesi lokakuun alussa Satakunnan Kansan haastattelussa.