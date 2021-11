Niko Ojamäki iski maanantaina jälleen yhden maalin HK Vitjazille. Se oli miehen 20:s maali tällä kaudella.

Niko Ojamäki on ollut kovassa vireessä KHL:ssä tällä kaudella.

KHL:ssä järjestettiin yleisöäänestys, jossa katsojat saivat äänestää sarjan parhaita pelaajia sarjan tähdistöotteluun. Pelaajia oli mahdollista äänestää neljään eri joukkueeseen. Venäjän, Euraasian, Pohjois-Amerikan ja Skandinavian joukkueisiin valittujen pelaajien äänet on nyt laskettu.

Skandinavian joukkueen ykköskentällinen on suomalaisten täyttämä ja mukana on kaksi Porin Ässien kasvattia. Hyökkääjä Niko Ojamäki ja puolustaja Oliwer Kaski pääsevät molemmat pelaamaan uransa ensimmäisen tähdistöottelun KHL:ssä. Skandinavian joukkueessa eniten ääniä porilaisten lisäksi saivat hyökkääjä Teemu Hartikainen ja maalivahti Juha Metsola.

Ojamäki onnistui maanantaina jälleen maalinteossa HK Vitjazille, kun joukkue hävisi HK Severstal Tšerepovetsille voittomaalikisan jälkeen 1–2. Osuma oli Ojamäelle jo kauden 20:s. Syöttöpisteitä hänellä on nyt 11. Pelejä Ojamäki on pelannut tällä kaudella 31, joten hän on tehnyt toistaiseksi pisteen ottelua kohden KHL:ssä.

Kaski pelasi hänkin maanantaina, kun Avangard Omsk voitti Amur Habarovskin 3–1. Kaski ei saanut ottelussa tehopisteitä. Hän on kerännyt kauden 31 pelissään tehot 8+14.