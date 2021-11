Uusi pelaaja on jo Porissa ja käytettävissä joukkueen seuraavassa pelissä.

Suomi-sarjassa pelaava Karhu HT vahvistaa rivejään 18-vuotiaalla latvialaishyökkääjällä. Peräti 196 senttiä pitkä Ricards Brinecs on saapunut tänään Poriin. Oikealta ampuvalle hyökkääjälle Suomi on askel eteenpäin uralla.

Brinecs on pelannut tähän asti kotimaassaan. Hän on pelannut myös Latvian nuorten maajoukkueissa. Tällä kaudella hän on pelannut Venäjän nuorten jääkiekkosarjassa HK Rigan joukkueessa neljä ottelua tehoin 0+1. Lisäksi pelejä on kertynyt neljä Latvian pääsarjassa Optibet Hokeja Līgassa Zemgalen joukkueessa. Niissä otteluissa Brinecs teki tehot 1+2.

Hän on mukana Karhu HT:n seuraavassa kamppailussa, joka pelataan lauantaina Porissa. Vastustaja on silloin Seinäjoelta ponnistava S-Kiekko. Karhu HT on pelannut 13 ottelua tällä kaudella ja voittanut niistä vain kolme. Sarjasijoitus on kymmenes.