Juha Juujärvi korvaa Jukka Varmasen.

Jyväskylä

Jääkiekkoliigan tyvipäässä kulkeva JYP tekee muutoksia valmennuksessaan, kun uutena apuvalmentajana mukaan liittyy Juha Juujärvi. Apuvalmentaja Jukka Varmanen siirtyy seurassa muihin valmennustehtäviin.

"Juujärven loppukauden kiinnityksellä saamme kokeneen ammattivalmentajan vahvistamaan valmennustiimiämme. Juujärvellä on näkemystä nykyaikaisen pelin vaatimuksista yksilö- ja joukkuetasolla sekä vahvaa taktista osaamista pelin kaikilta osa-alueilta”, urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen JYPin verkkosivuilla.

Liigatasolla aiemmin Ilveksen apuvalmentajana työskennellyt Juujärvi on tehnyt pitkän uran päävalmentajana Mestiksessä ja nuorten SM-liigassa. Kohokohtiin kuuluu KooKoon Mestis-mestaruus vuonna 2014. Varmanen voitti Mestiksen Jokipoikien apuvalmentajana 2010 ja on myöhemmin menestynyt maajoukkueiden eri valmennustehtävissä.

JYP on Liigassa toiseksi viimeisenä. Se on hävinnyt kymmenen viime otteluaan ja kahden viimeisimmän pelin maaliero on 2–16. JYPin alapuolella sarjataulukossa on vain Ässät.