Ykkössentteri Jarno Kärki palaa kokoonpanoon, kuten myös yli kuukauden tauon peleistä pitänyt Jasper Lindsten.

Tilaajille

Ässät ja HPK kohtaavat kello 17 alkavassa ottelussa. SK seuraa peliä tässä artikkelissa.

Asetelma

Ottelu on Ässille monella tavalla jopa pakkovoiton paikka. Isomäki-areenaan on myyty lippuja viidellä eurolla ja paikalle on tulossa ihan hyvä määrä yleisöä. Joukkueella on alla surkea peli torstailta Turussa, joten kasvot pitäisi jälleen kerran pestä.