Koronapassipakko on voimassa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella näillä näkymin 22.11.–22.12. välisenä aikana.

Ässien ja Lukon kotiotteluissa käytetään koronapassia ensi viikosta alkaen. Syy tähän johtuu Satakunnan pahentuneesta koronavirustilanteesta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston linjauksen mukaan Satakunnassa voi järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia vain siinä tapauksessa, että tilaisuudessa käytetään koronapassia.

Katsomoon saa siis päästää vain sellaisia henkilöitä, joilla on joko kaksi koronavirusrokotusta tai tuore negatiivinen testitulos tai jotka ovat sairastaneet taudin viime aikoina.

Linjaus on voimassa Satakunnassa 22.11.–22.12. välisenä aikana.

Linjaus ei yllättänyt Ässien toimitusjohtajaa Mikael Lehtistä saati Lukon toimitusjohtajaa Jukka Kunnasta.

”Tämä oli odotettavissa. Olemme tietenkin seuranneet tilannetta tarkasti ja olimme varautuneet tällaiseen”, Lehtinen kertoo.

Samaa sanoo Kunnas.

”Ei ollut yllätys. Osasimme odottaa tällaista, kun seurasi sitä, mitä muilla paikkakunnilla, kuten Turussa, oli tapahtunut”, Kunnas sanoo.

”Olemme koko ajan olleet tosi myönteisiä koronapassia kohtaan.”

TPS joutui samanlaiseen tilanteeseen alkuviikosta, kun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tehtiin samanlainen linjaus 16.11.–16.12. väliseksi ajaksi.

Koronapassi oli Turussa käytössä jo torstain Ässät-ottelussa. Ottelun ilmoitettu yleisömäärä oli 2 968 katsojaa.

TPS:n alkukauden yleisökeskiarvo on ollut hieman yli 4 000 katsojaa.

”Toivomme, ettei koronapassilla olisi kauhean suuria vaikutuksia (yleisömäärään), mutta varmaan jotain on. On mielenkiintoista nähdä se, kuinka paljon vaikutusta on ja lähteekö se kuitenkin korjaantumaan”, TPS:n toimitusjohtajan tehtäviä väliaikaisesti hoitava Kai Koskinen kertoi MTV Urheilulle keskiviikkona.

Turussa 80,5 prosenttia yli 12-vuotiaista asukkaista on saanut kaksi koronavirusrokotusta. Porissa määrä on 78,7 prosenttia ja Raumalla 80,4 prosenttia.

Karkeasti arvioituna voisi siis sanoa, että suurin piirtein joka viides porilainen tai raumalainen yli 12-vuotias ei ole vielä saanut kahta koronavirusrokotusta.

Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton jo perjantaina 15. lokakuuta, ja lakimuutos tuli voimaan 16. lokakuuta.

Noin 84 prosenttia

Ässät ehtii pelata vielä yhden kotiottelun ennen kuin Isomäki-areenassa vaaditaan koronapassia. Kyseessä on vieläpä peli, jonka pääsyliput ovat poikkeuksellisesti vain viiden euron hintaisia.

”Isomäki-areenan tunnelma ei ole ollut entisensä, ja Ässät haluaa haastaa maajoukkuetauon jälkeen kaikki mukaan palauttamaan tunnelman Isomäkeen”, Ässät tiedotti verkkosivuillaan.

Kampanja on purrut, sillä lippuja oli myyty perjantaina iltapäivällä noin 84 prosenttia kello viiden tienoilla.

Täpötäyteen Isomäki-areenaa ei saataisi siinäkään tapauksessa, vaikka lippuja myytäisiin sata prosenttia. Se johtuu siitä, ettei areenan yli 6 000 katsojan kapasiteetti ole käytössä koronaviruspandemian aikana.

”Nyt käytössä on kapasiteetti, jossa puhutaan noin 4 200 katsojasta”, toimitusjohtaja Lehtinen kertoo.

Sillä laskukaavalla Isomäki-areenan lehtereille on tulossa HPK-otteluun ainakin noin 3 500 katsojaa.

Onko myytyjen lippujen määrä yllättänyt suuntaan tai toiseen?

”En sanoisi, että olisin yllättynyt. Kiitollisia olemme siitä, että saamme tuvan melkein täyteen”, Lehtinen kommentoi.

Peli on Ässille tärkeä, sillä joukkue on sarjataulukon pohjalla ja tarvitsee voittoja kipeästi. Niitä kaipaa myös HPK, joka on sarjataulukossa 13:s.

Joukkueet ovat kohdanneet kerran aiemmin tällä kaudella. Siinä pelissä HPK oli Hämeenlinnassa parempi jatkoajalla maalein 2–1.

Ensimmäisen ”koronapassipelinsä” Ässät pelaa Porissa ensi viikon perjantaina, kun vieraaksi saapuu Tappara. Lukon ensimmäinen koronapassipeli Raumalla on puolestaan vasta joulukuun puolella, kun HPK saapuu Äijänsuolle keskiviikkona 1. joulukuuta.

Lisätietoa koronapassista löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: https://stm.fi/koronapassi