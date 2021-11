Komarov on pelannut NHL:ssä yhdeksällä kaudella. Nyt hän siirtyy New York Islandersista SKA Pietariin.

Leo Komarovin kaarrokset NHL:ssä on todennäköisesti tehty. 34-vuotiaan ex-ässähyökkääjän ura jatkuu seuraavaksi Pietarissa.

New York/Pietari/Helsinki

NHL-konkari Leo Komarov siirtyy jääkiekkoliiga KHL:ään. Suomalaispelaaja kertoi asiasta Twitter-tilillään ja muissa sosiaalisen median kanavissaan. Komarov siirtyy New York Islandersista Pietarin SKA:han.

"Vaikein urallani tekemäni päätös”, Komarov kirjoittaa englanniksi.

Hän kuvailee, että kolmen vuoden aikana joukkuekaverit ja valmentajat ovat olleet hänelle kuin perhe.

"Olen onnellinen, että sain tutustua jätkiin – ei vain muutamiin heistä vaan koko joukkueeseen.”

Jääkiekkoilija korostaa, että hän teki päätöksen siirtymisestä itse ja että kukaan ei tehnyt sitä hänen puolestaan.

"Nyt olen allekirjoittanut (sopimuksen) KHL:n SKA:n kanssa. Odotan innolla liittymistä heidän joukkoonsa ja pelien aloittamista.”

Ässissä kiekkoyleisön tietoisuuteen itsensä kaudella 2005–2006 pelannut Komarov esiintyi NHL:ssä yhdeksällä kaudella. Hyökkääjä on pelannut NHL:ssä yli 490 runkosarjapeliä ja lähes 60 ottelua pudotuspeleissä eli play-off-peleissä.

Komarov, 34, on NHL:n runkosarjapeleissä tehnyt urallaan 63 maalia ja ottanut 107 syöttöpistettä.

Ennen New York Islandersia Komarov pelasi useita kausia Toronto Maple Leafsissa. Islandersin riveissä Komarov on pelannut neljällä kaudella. Kuluvalla kaudella hän on pelannut yhdessä ottelussa.

Suomenvenäläinen Komarov on aiemmin pelannut KHL:ssä. Hän on viimeksi ollut Dinamo Moskovan riveissä.

Komarov oli voittamassa Suomelle jääkiekon MM-kultaa vuonna 2011.