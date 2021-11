Barkov nautti tiukasta väännöstä naapurin kanssa: ”Lightning on meille hyvä testi”

Hallitseva mestari Tampa Bay piti Floridan kurissa ja johtaa tämän vuoden keskinäisiä kohtaamisia 10-9. Florida keikkuu neljästä peräkkäisestä vierastappiosta huolimatta NHL:n kärjessä.

Aleksander Barkov oli vahvassa vireessä Tampa Bay Lightningia vastaan. Arkistokuvassa hän karkaa New Jersey Devilsin Tyce Thompsonilta.

Tampa Bay/Helsinki

Kaksi peräkkäistä Stanley cupin mestaruutta voittanut Tampa Bay Lightning on saanut naapuristaan Florida Panthersista yliotteen jääkiekon NHL:ssä. Joukkueiden tämän vuoden 19. kohtaaminen päättyi Tampa Bayn 3–2-paremmuuteen jatkoajalla.

Mestarimiehistö on kukistanut Aleksander Barkovin kipparoiman Panthersin voitoin 10–9 tänä vuonna. Ryppääseen kuuluu keväisten pudotuspelien avauskierroksen paremmuus voitoin 4–2.

”Lightning on meille hyvä testi, ja meillä on erinomainen kilpailutilanne. Kummatkin haluavat voittaa, ja tällaisten ottelujen pelaaminen on hauskaa”, Barkov kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Varhain sunnuntaina Suomen aikaa ottelu ratkesi jatkoajalla Brayden Pointin osumaan. Tampa Bay johti ottelua 2–0, kunnes Jonathan Huberdeau käynnisti Floridan takaa-ajon. Huberdeaun kavennuksen syötti Barkov, ja Floridan tasoituksen teki Eetu Luostarinen.

Osuma oli Luostariselle kauden viides. Viime kaudella Luostarinen teki 44 ottelussa kolme maalia.

”Tämä oli paras ottelumme hetkeen. Kun vain jatkamme tällä tavalla, pistetili kasvaa”, Luostarinen sanoi.

Panthers jatkaa NHL:n kärkipaikalla 23 pisteellään 15 ottelusta. Vahvan alkukauden jälkeen joukkue hävisi neljä peräkkäistä vierasottelua.

Aho palasi maalintekijäksi

Sebastian Aho oli Carolina Hurricanesin ykkösnimi, kun joukkue kaatoi St. Louis Bluesin kotikaukalossaan 3–2 ja palasi voittojen tielle. Aho syötti Carolinan avausmaalin ja teki 2–0-osuman ylivoimalla. Maali oli Ahon kuudes tällä kaudella.

”Syöttö napsahti suoraan lapaan. Tony lukee peliä hyvin, ja hän näki minut vapaana”, Aho kehui maalinsa syöttäjää Tony DeAngeloa seuransa Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

”Minun olikin jo aika tehdä maali”, Aho totesi. Hän pelasi loka-marraskuussa viisi ottelua ilman osumaa ennen St. Louis -ottelun onnistumista.

St. Louis nousi vielä tasoihin, mutta Brendan Smith ratkaisi päätöserässä Carolinalle voiton kauden avausmaalillaan.

NHL:n mukaan Hurricanes säästeli laukauksiaan, sillä vain yhdessä aiemmassa ottelussa tällä kaudella joukkue on laukonut vain 24 kertaa maalia kohti. Aho korosti joukkueen onnistumisessa jäähyjen välttämistä.