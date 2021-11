Satakuntalaisista vain yksi pelaaja on onnistunut tällä kaudella maalinteossa – Armia tuskaillut tilastojen ulkopuolella

Suomalaispelaajista Roope Hintz teki vihdoin kauden avausmaalinsa.

Joel Armian ja Montreal Canadiensin meno on ollut tuskaista.

Dallas

Juuse Saros torjui 25 laukausta 27:stä, kun hänen joukkueensa Nashville Predators haki Dallasista 4–2 -vierasvoiton NHL-jääkiekkoliigassa.

Dallasin maalitilin avasi ottelun toisen erän lopulla suomalaishyökkääjä Roope Hintz, joka iski sisään paluukiekon ja kavensi tilanteeksi 1–3.

Viime kaudella Hintz teki 41 ottelussa hyvät tehot 15+28=43. Tämä syksy on ollut nihkeämpää. Osuma oli sentterin kauden ensimmäinen. 12 ottelun jälkeen hänellä on kasassa tehot 1+2.

"Ei minulla ollut mitään paineita maalinteosta. Minulla oli paljon paikkoja jo sitä ennen. Harmi vain, ettei se auttanut meitä voittoon”, Hintz sanoi.

Hintz poistui maalintekijätilaston nollakerhosta, jossa on yhä suurin osa NHL:n satakuntalaispelaajista.

Heistä itse asiassa vain Jesperi Kotkaniemi on onnistunut maaliteossa. Carolinaan siirtyneen nuorukaisen saldo on 11 pelin jälkeen 2+1.

Montrealin Joel Armialla on 14 pelin jälkeen yksi syöttöpiste, samoin kuin Bostonin Erik Haulalla 10 pelin jälkeen. Kauden kynnyksellä Vancouveriin kaupattu Juho Lammikko ei ole saanut vielä pistetiliään auki. Ville Heinolan alkukausi on mennyt farmisarja AHL:ssä (9 peliä, 1+8).

Satakuntalaisista ehkä erikoisin ja tuskaisin alkukausi on ollut Armialla. Viime kauden Stanley Cup -finalisti Montreal on ollut syksyn toiseksi huonoin joukkue.

Armia on saanut varsin hyvin vastuuta, mutta pelit ovat olleet pääsääntöisesti tilastollista ”nollanollaa”.

Hän on laukonut maalia kohti 29 kertaa ilman tulosta. Toistaiseksi ainoa syöttöpiste tuli toisessa ottelussa. Kahdessa pelissä Armian plusmiinus on ollut +1, yhdessä -1, mutta peräti 11 pelissä saldo on ollut nolla. Rangaistuksiakaan Armia ei ole saanut kuin kaksi.