Ässänuoret ovat olleet vahvassa vireessä läpi alkukauden.

Ässien U20-joukkue on ollut tämän kauden alkusarjassa lähes pysäyttämätön. 19 ottelusta suoria tappioita kertyi kolme ja jatkoaikatappioita yksi.

Pistekeskiarvo 2,37 on huima, sillä toiseksi tulleella HIFK:lla keskiarvo on 2,05 pistettä per ottelu.

Lauantaina ei Sportista ollut porilaisille vastusta, kun Ässät kampesi 5–1 (2–0, 3–0, 0–1) -voittoon. Maalinteossa onnistuivat Eero Niemi, Samuli Aaltonen, Patrik Juhola, Leevi Viitala sekä Jarkko Virtala.

Pistepörssissä kymmenen joukkoon porilaisista mahtuvat Kalle Myllymaa (18 ottelua, 6+21) ja Viitala (14 ottelua, 14+11).

Alkusarjan järkeen 12 parasta joukkuetta jatkavat SM-sarjaan. Loput kahdeksan pelaavat neljän Mestiksen alkusarjan parhaan kanssa 12 joukkueen alemman SM-jatkosarjan.