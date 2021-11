Columbus

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Laine on poissa peleistä ainakin kuukauden keskivartalovamman takia, seura kertoi perjantaina.

Laine loukkaantui torstain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa Coloradoa vastaan, ja Jacketsin mukaan poissaolon mitaksi arvioidaan 4–6 viikkoa.

Laine, 23, on tällä kaudella koonnut yhdeksässä ottelussa tehot 3+7, jolla hän on seuran pistepörssissä toisena. Maaleista kaksi on tuonut Columbukselle jatkoaikavoiton.

Columbus on kuudella voitollaan ja kolmella tappiollaan NHL:n itäisessä konferenssissa kahdeksantena. Joukkue kohtaa seuraavaksi jälleen Coloradon, ottelu pelataan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.