Team Kuortane pesi Sportin peräti 7–0 keskiviikkona.

Naisleijonissa MM-pronssia elokuussa voittanut Sofianna Sundelin oli pitelemätön naisten Liigan ottelussa keskiviikkona.

Sundelinin Team Kuortane jätti Sportin tylysti nollille, kun joukkueet kohtasivat Vaasassa.

Kuortane vei voiton maalein 7–0 (2–0, 2–0, 3–0).

Maalihanat avasi nimenomaan Sundelin, joka kirjautti ottelussa lopulta tehopisteet 2+3.

Ulvilalainen on nyt naisten Liigan pistepörssissä kuudentena. Ässäkasvatti on takonut 12 ottelussa tehot 9+11=20.

Sundelin on pelannut Team Kuortaneen riveissä kaudesta 2018–19 saakka.

Kuortane on kymmenen joukkueen liigassa viidentenä, Sport viimeisenä.

Sportin kausi on ollut synkkä. Se on hävinnyt kaikki ottelunsa, ja maalieroksi on muodostunut raadollinen 19–107.

Naisten Liigan kärjessä ovat Kiekko-Espoo ja HIFK.