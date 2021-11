Joukkue täydentää kokoonpanoaan ennen kolmen pelin viikkoa. Koronatartunta ja karanteenit vaikuttavat käytettävissä olevien pelaajien määrään.

Aleksi Matinmikko on jälleen Ässien mukana tällä viikolla.

Mestiksessä Kokkolan Hermeksessä lainasopimuksilla pelanneet Ässien sopimuspelaajat puolustaja Aleksi Matinmikko ja maalivahti Rasmus Korhonen palaavat toistaiseksi Ässien vahvuuteen. Ässät tarvitsee kokoonpanoonsa täydennystä, kun koronatartunta ja siitä seuranneet karanteenit ovat vieneet pelaajia kokoonpanosta.

Matinmikko pelasi Kokkolassa kaksi ottelua tehoin 1+0, mutta hän ei ajallisesti ehtinyt olla joukkueen kanssa kuin noin viikon. Korhonen puolestaan on ollut Hermeksessä koko alkukauden, mutta toistaiseksi hän on pelannut Mestiksessä tällä kaudella vain yhden ottelun. Sen lisäksi hän on pelannut kolme peliä Suomen U20 joukkueessa.

Korhonen on ollut alkukauden aikana myös loukkaantuneena. Hänen paluunsa Poriin viittaa vahvasti siihen, ettei Ässillä ole ainakaan tällä viikolla käytössä molempia maalivahtejaan. Linus Söderström oli jo ennakkotietojen mukaan pois Padan lauantain kokoonpanosta TPS:aa vastaan. Lopulta koko ottelu jouduttiin siirtämään Ässien koronatartunnan takia.