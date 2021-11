Jääkiekkomaajoukkueen valmennus mahdutti Helsingin-turnaukseen neljä debytanttia kokeneiden konkarien seuraksi. Liigasyksyn sensaatiohyökkääjä Joakim Kemell jäi vielä kypsymään.

Helsinki

Jääkiekon NHL:ssä mittavat urat tehneet Valtteri Filppula ja Sami Vatanen palaavat maajoukkuekuvioihin, kun Suomi isännöi ensi viikolla Helsingin EHT-turnausta.

Sveitsiläisjoukkue Geneve-Servettessä nykyään pelaavasta kaksikosta molemmat ovat edustaneet maajoukkuetta edellisen kerran kaudella 2016–17.

Filppula teki syksyn 2016 World Cupissa Suomen ainoan maalin. Myös Vatanen pelasi mahalaskuun päättyneessä huipputurnauksessa. Filppula oli mukana vielä MM-kilpailuissa seuraavana keväänä.

"Filppula on ollut aina erinomainen, kun hän on ollut mukana joukkueessani. Olen valmentanut häntä jokusen kerran. Hän on pelannut Sveitsissä erittäin hyvin. Ei tarvinnut miettiä, kysytäänkö häntä mukaan. Se oli itsestään selvää”, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

"Filppula tai kuka tahansa tästä joukkueesta voi olla mukana kisoissa. Yhtään ottelua ei ole vielä pelattu. Kaksi-kolme peliä on aikaa antaa näytöt tässä turnauksessa, kuten muillakin”, Jalonen kuittasi utelut olympia- ja MM-mahdollisuuksista.

Satakunnan kasvateista mukaan pääsi KHL-seura Vitjazissa maaleja tehtaillut Niko Ojamäki. Tällä hetkellä satakuntalaisseuroja edustavista kutsun sai Lukon puolustaja Vili Saarijärvi.

Kotkansalo, Liedes ja Petman debytoivat

Ex-Lukko Heikki Liedes on löytänyt tehot Kouvolassa.

EHT-joukkueessa ovat mukana muun muassa KHL-joukkue Salavat Julajev Ufan tehopari Markus Granlund ja Sakari Manninen, jotka eivät esiintyneet maajoukkueessa viime kaudella erinomaisista seurajoukkue-esityksistä huolimatta.

"En ole aiemmin valmentanut Granlundia, mutta olen seurannut hänen pelejään NHL:ssä ja KHL:ssä. Hän on monipuolinen ja fiksu pelaaja”, Jalonen luonnehti.

Koronarajoitukset, henkilökohtaiset syyt ja kuormituksen tarkkailu vaikuttivat siihen, etteivät Granlund, Manninen tai tehoketjun kolmas lenkki Teemu Hartikainen olleet mukana viime kaudella.

"Kysymme aina mukaan parhaita pelaajia. Pelaajat itse päättävät tulevatko vai eivät. Olemme erittäin tyytyväisiä, että he (Granlund ja Manninen) tulivat nyt mukaan. Pojat pääsevät mittaamaan tasonsa, missä he menevät suhteessa kansainväliseen kärkeen Euroopassa.”

Maalivahti Niclas Westerholm (SaiPa), viime kaudella Ässiä edustanut puolustaja Kasper Kotkansalo (HIFK) sekä hyökkääjistä Lukon ex-kapteeni Heikki Liedes (KooKoo) ja niin ikään raumalaisseurastakin tuttu Ville Petman (SaiPa) debytoivat A-maajoukkuetasolla.

”He ovat pelaajia, jotka ovat ansainneet paikkansa hyvillä otteilla Liigassa. Westerholm on ollut hyvä SaiPan maalilla. Hän on nuori, hyvin liikkuva ja isokokoinen maalivahti. Kotkansaloa tarkkailtiin jo viime kaudella, mutta hän on vielä monipuolistunut ja varmentunut viime kaudesta”, Jalonen kuvaili.

"Petman on räväkkä kaveri. Myös kiekollinen peli on parantunut, ja siihen on tullut lisää itseluottamusta. Liedes on ollut aina hyvä yleispelaaja ja liideri, mutta maalintekoon on tullut napsu lisää. Hän on ollut aika jäätävällä tasolla viimeistelijänä.”

"Mielenkiintoinen pelaaja"

Liedes oli viime kaudella Lukon mestarijoukkueen kapteeni ja vaihtoi sen jälkeen Kouvolaan. Hän on tehnyt KooKoolle 11 täysosumaa, jotka oikeuttavat maalipörssin toiseen sijaan JYPin teini-ihme Joakim Kemellin (12 maalia) jälkeen.

”Olemme yllättyneitä, että nuori mies pystyy pelaamaan noin monipuolista lätkää. Ei vain tee maaleja tai syöttele. Hän pystyy myös puolustamaan, kamppailemaan ja olemaan fyysinen. Mielenkiintoinen pelaaja on kasvamassa”, Jalonen sanoi.

Marraskuussa Kemellin, 17, paikka on vielä alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, jolla on pelaajistot turnauksissa Ruotsissa ja Suomessa.

Ensi viikolla pelaavat myös naisten, alle 18-vuotiaiden tyttöjen, alle 18-vuotiaiden poikien sekä alle 17-vuotiaiden poikien maajoukkueet. Arvokilpailukiekon kimppuun ensimmäisenä pääsevät alle 20-vuotiaat, jotka taistelevat MM-mitaleista vuodenvaihteessa Kanadassa.

Tyttöjen MM-kilpailut pelataan tammikuussa Ruotsissa. Miehet ja naiset taistelevat helmikuussa olympiamitaleista Kiinassa.