Sebastian Aho uskoo, että Jesperi Kotkaniemi voisi olla seuraava suomalainen läpimurto­pelaaja NHL:ssä – ”Hän on nuori, mutta toivottavasti hänelle tulee iso vuosi”

NHL haastatteli Carolinan suomalaista tähtipelaajaa.

Carolinan ykköshyökkääjä Sebastian Aho sai yhdentoista kysymyksen patterin eteensä jääkiekkoliiga NHL:n verkkosivuilla. Kysymykset lainehtivat olympialaisista suosikkiruokaan ja kiinnostavimpaan suomalaispelaajaa.

Aholta kysyttiin myös, kuka voisi seuraava suomalainen läpimurtopelaaja NHL:ssä. Ahon vastaus osui ihan viereen, kun hän valitsi porilaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemen.

Kotkaniemi on päässyt tällä kaudella Carolinassa suomalaisketjuun, jossa toisella laidalla on pelannut Teuvo Teräväinen.

”Toivottavasti Kotkaniemi ottaa seuraavan askeleen. Olen vakuuttunut, että hänellä ovat kaikki eväät, mutta kuten tiedetään joskus se ottaa aikaa. Hän on nuori, mutta toivottavasti hänelle tulee iso vuosi”, Aho sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Kotkaniemi on juuri se pelaaja, jonka Carolina hankki Montrealista NHL:n mittapuulla jopa röyhkeällä tarjouksella.

Porilainen Kotkaniemi oli pelannut kolme kautta Canadiensissa 925 000 dollarin (noin 795 000 euroa) tulokassopimuksella, mutta Carolinan niin sanotun offer sheetin jälkeen palkka pomppasi yli kuuteen miljoonaan dollariin.

Suomen olympiajoukkueeseen Aho valittiin kolmen ensimmäisen pelaajan joukossa, kun muut olivat Floridan Aleksander Barkov ja Coloradon Mikko Rantanen.

”NHL:n ulkopuolelle olympialaiset ovat olleet isoin unelmani. Tällä kertaa olympialaiset ei ole ideaali, kun ystävät ja sukulaiset eivät pääse paikalle, mutta ovat ne silti olympialaiset”, Aho sanoi ja viittasi Pekingin talvikisojen tuleviin rajoituksiin.

NHL-toimittaja pyysi Aho vielä sanomaan, ketä suomalaissyntyistä pelaajaa hän seuraa mieluiten.

Vastaus tuli melko lyhyenä: Aleksander Barkov.

”Hän on tasainen kahden suunnan sentteri.”

”Rantanen on erittäin älykäs pelaaja ja se, miten heidän ketjunsa Nathan MacKinnonin ja Gabriel Landeskogin kanssa pelaa, on aika vaikuttavaa”, Aho sanoi ja jatkoi:

”Miro Heiskanen ja hänen luistelutaitonsa ja hänen kiekkoilijan vaistonsa. On upeaa, että on tällaisia kavereita. Olemme nähneet paljon näitä joukkueita ja pelanneet niitä vastaan, ja se on tosi nastaa.”

Lempiruuasta lähtivät mukavat terveiset Oulun suunnalle.

”Kaikki äidin tekemä.”