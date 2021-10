Matinmikko siirtyy Kokkolan Hermekseen lyhyellä lainasopimuksella.

Aleksi Matinmikko on pelannut Ässien nutussa yhteensä 33 liigaottelua uransa aikana. Kuva viime kaudelta.

Ässien puolustaja Aleksi Matinmikko, 21, siirtyy lyhyellä lainasopimuksella Mestis-seura Kokkolan Hermekseen, kertoo Ässät kotisivuillaan.

”Puolustaja Aleksi Matinmikko siirtyy lainasopimuksella Kokkolan Hermekseen. Sopimus on voimassa maajoukkuetaukoon asti”, tiedotteessa kerrotaan.

Maajoukkuetauko odottaa jo varsin pian, sillä kauden ensimmäinen EHT-turnaus eli Helsingissä pelattava Karjala-turnaus nähdään 11.–14. marraskuuta. Liigassa ei näin ollen pelata otteluakaan viikolla 45 (8.–14. marraskuuta).

Matinmikko on edustanut Ässiä kaudesta 2019–20 alkaen. Hän on pelannut Padan paidassa U20-sarjassa 51 ottelua ja Liigassa 33 ottelua.

Tällä kaudella Matinmikko on pelannut kuusi ottelua Liigassa ja kolme ottelua U20-sarjassa. Liigassa pöytäkirjaan on merkitty neljä jäähyminuuttia ja tehotilasto, joka on yhden maalin verran pakkasen puolella.

Matinmikon sopimus Ässien kanssa päättyy tähän kauteen.