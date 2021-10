Porilaiset johtivat kahdesti kolmella maalilla.

Pori

Karhu HT:n tappioputki venyi lauantai-iltana jo viiden ottelun pituiseksi, kun Suomi-sarjan häntäpään joukkue HC Giants Hollolasta väänsi jatkoerässä runsasjäähyisen ottelun jälkeen 5–4-vierasvoiton.

Karhu HT aloitti ottelun kahden viikon tauon jälkeen pirteästi ja johti toisen erän lopulla Lauri Salmen, Esko Gröhnin ja Riku Väkiparran maaleilla ottelua selvästi 3–0.

Ensimmäisen ottelunsa tällä kaudella pelannut Teemu Kulosaari napautti päätöserän alussa maalin edestä jo 4–1-johdon.

Sen jälkeen Karhu HT:n peliä sekoitti joukkueen viisi kahden minuutin jäähyä. HC Giants iski kolmella maalillaan ottelun tasoihin neljä minuuttia ennen päätöstä.

Jatkoerässä HC Giants laukoi kotijoukkueen puolustuspään virheestä 5–4-voittolukemat.

Karhu HT:n sarjan alkukausi on ollut mollivoittoinen. Joukkue on kerännyt seitsemästä ottelustaan vain viisi pistettä ja on 14 joukkueen sarjassa kolmanneksi viimeisenä.

Karhu HT matkustaa ensi viikon päästä sunnuntaina sarjan kärkijoukkueisiin kuuluvan D-Kiekon vieraaksi Jyväskylään.