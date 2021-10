Tappioon taipunut Lukko on sarjassa viidentenä.

Ässien nuorilla kulkee lujaa. Joukkue vankisti asemaansa U20 SM-sarjan kärjessä hakemalla maukkaan 5–1-voiton Raumalta perjantai-iltana. Porilaisten tehomiehinä Lukon kaadossa häärivät kolme osumaa alustanut Kalle Myllymaa ja kahdesti maalanneet Leevi Viitala sekä syyskuun pelaajaksi sarjassa valittu Patrik Juhola.

Kahteen syöttöpisteeseen ylsivät Lenni Hämeenaho ja Juuso Aaltonen. Yhden maaleista iski Jami Virtanen ylivoimalla. Lukon ainoan maalin teki edesmenneen hiihtäjälegendan Mika Myllylän poika Wiljami Myllylä.

Viime kaudella Ässissä kiekkoja pysäytellyt Juuso Helomaa torjui Lukon maalilla 26 kertaa. Max Väyrynen otti Ässien maalilla 28 koppia.

Lukko on 20 joukkueen SM-sarjassa viidentenä. Ässien etumatka sarjakakkoseen HIFK:hon on kolme pistettä. HIFK on pelannut yhden ottelun porilaisia enemmän.