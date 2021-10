Lukon Scott Pooley laukoi hattutempun Lappeenrannassa.

SaiPa on kerännyt Pekka Virran alaisuudessa toistaiseksi 15 sarjapistettä.

Lappeenranta

SaiPa–Lukko 2–5.

Lappeenrannan Kisapuiston katsomossa oli kourallinen Lukko-faneja, jotka lähettivät plakaatilla kiitoksen kultavalmentaja Pekka Virralle. Hän kohtasi Lukon ensimmäistä kertaa sarjapelissä. Tulos jäi laihaksi, sillä Lukko nousi kahden maalin takaa selkeään 5–2-vierasvoittoon.

”Olen yrittänyt luoda uskoa monessa käänteessä, mutta pikkuhiljaa odotan vastareaktioita. Ei tämä saisi olla luokkaretki, jossa lelut heitetään nurkkaan, jos ei ole kivaa”, Virta maalaili.

Illan hahmoksi nousikin Lukon jenkkihyökkääjä Scott Pooley, joka viimeisteli liigauransa ensimmäisen hattutempun. Alkukaudella tehojansa kanssa tuskaillut Pooley oli tehnyt vain yhden maalin ennen SaiPa-ottelua.

Kolmeen tehopisteeseen ylsivät myös Vili Saarijärvi 1+2 ja Anrei Hakulinen 0+3.

SaiPa-vierailut tuppaavat olemaan Liigassa onnistuneita Lukon Mikko Petmanille. Lappeenrannassa syntynyt hyökkääjä on iskenyt jääkiekkoliigan runkosarjan 130 pelissä neljä vierasmaalia, ja näistä kaksi on syntynyt Lappeenrannassa.

”En osaa sanoa tuon taustoja, ehkä kyse on tuurista. On kiva päästä käymään kotona, isä on katsomossa”, voittomaalintekijä Petman kertoi maalivireestään Lappeenrannassa.

Nimi Petman on ollut kuuma SaiPan kultakypärä Ville Petmanin ansiosta. Vanhempi veli saalisti syötön korttitalon murtumisessa kauden summan ollessa jo 6+6=12. Veljeksistä parempi runkosarjan piste-ennätys on Lukko-Petmanin viimekautinen 7+7=14.

Lukko jatkaa pelejään lauantaina Raumalla Jukureita vastaan.