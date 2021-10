Mestiksen parhaana erotuomarina viime kaudella palkittu Jonne Mäkisalo on päässyt viheltämään kahdessa liigapelissä alkukauden aikana.

”Jonne Mäkisalo on tosi innokas ja kova tekemään hommia. Hän on viheltänyt Mestistä pari vuotta ja on varmaan seuraavana tulossa Liigaan.”

Näin vastasi jääkiekkoerotuomari Antti Boman maaliskuussa 2020, kun Satakunnan Kansa kysyi häneltä, kuka on seuraava porilainen erotuomari Liigassa.