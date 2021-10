31-vuotias Shawn Lalonde liittyy Padan riveihin loppukauden mittaisella sopimuksella.

Ässät on löytänyt etsimänsä puolustajan. Padan alakertaa vahvistaa 31-vuotias kanadalainen Shawn Lalonde, joka tulee Poriin loppukauden mittaisella sopimuksella.

”Olemme etsineet puolustajaa elokuusta alkaen. Heinäkuun lopun jälkeen ulkomailta on siirtynyt Liigaan vain yksi ulkomaalainen puolustaja, vaikka moni organisaatio hakee pelaajia. Se kertoo markkinoista kaiken tällä hetkellä. Siksi olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme ilmoittaa tänään Shawn Lalonden vahvistavan joukkuettamme loppukauden mittaisella sopimuksella”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kommentoi seuran tiedotteessa.

Vielä viime kaudella Lalonde kiekkoili KHL:ssä, jossa toimi Severstal Tsherepovetsin varakapteenina. Kaudella 2019–20 kanadalainen pelasi KHL-joukkue Admiral Vladivostokissa ja voitti liigan jäähypörssin.

”Shawn on pelannut miltei kymmenen vuotta Euroopan huippusarjoissa ja tuo rutkasti kokemusta, johtajuutta, taitoa ja fyysisyyttä meidän puolustukseemme. Katsoimme valmennuksen kanssa hänen otteitaan viime kaudella KHL:n pudotuspeleissä, ja jos siellä pystyy pelaamaan laadukkaasti KHL:n huippuja vastaan, voidaan odottaa laadukasta peliä myös liigakaukaloissa”, Kerttula sanoo tiedotteessa.

Jäähyjen lisäksi Lalonden nimi nousee esiin puolustajien maalipörsseissä. Kanadalainen on voittanut Saksan pääsarjan eli DEL-liigan puolustajien maalipörssin kolmesti, ja puolustajien pistepörssin voitto on irronnut siellä kerran.

Parhaalla KHL-kaudellaan 2019–20 Lalonde iski 54 ottelussa tehot 7+19=26.

”Shawn on iso persoona pukukopissa, maineeltaan hyvä joukkuekaveri, joka haluaa voittaa joka ilta. Hän on erittäin kilpailullinen kaveri. Saimme hyvää palautetta Shawnista niin Venäjältä, Ruotsista kuin Keski-Euroopastakin. Venäjällä hänellä oli iso rooli kentän ulkopuolella, kun hän liimasi paikallisia pelaajia ja ulkomaalaisia yhteen. Hänellä on laadukkaat kiekolliset ratkaisut, rohkeus pelata kiekolla ja omaa todella painavan laukauksen”, Kerttula kommentoi tiedotteessa.

Kehitysjohtaja sanoo, että Lalondelle kaavaillaan isoa roolia Ässissä. Ihan vielä kanadalainen ei kuitenkaan ole pelituntumassa, sillä hän on pelannut viimeksi syyskuun puolessavälissä.

”Pelaajana olen monipuolinen, pystyn auttamaan joukkuetta hyökkäyspäässä ja kiekollisessa pelissä, mutta pelaan vahvasti myös puolustuspäässä. Astun myös tarvittaessa esiin puolustamaan joukkuekavereita”, Poriin loppuviikosta saapuva kanadalainen kertoo tiedotteessa.

Takana paperisotku Itävallassa

KHL:stä Lalonde siirtyi täksi kaudeksi Itävallassa pelattavaan ICEHL:ään Vienna Capitalsin riveihin. Pakille ei kuitenkaan kertynyt yhtäkään ottelua ICEHL:ssä.

Useat uutissivustot kertovat, että syy oli byrokraattinen: Lalonde ei tiettävästi suostunut allekirjoittamaan ICEHL:n edellyttämää ja sikäläisen pelaajayhdistyksen vahvasti kritisoimaa sopimusta, jonka mukaan liiga ei ole vastuussa siitä, jos kiekkoilija saa pelatessaan koronavirustartunnan kauden aikana.

Niinpä Lalonden ura Vienna Capitalsissa päättyi vähän alle kuukausi sitten paperisotaan, vaikka kanadalainen tuotiin wieniläisjoukkueeseen suurena hankintana.

Suomessa Lalonden sopimuskiistasta uutisoi ensin Jatkoaika.