Lukolla ei ole panosta CHL:n alkusarjan viimeisessä pelissä. Jatkopaikka on jo varma.

Lukko pelaa tänään Walesissa jääkiekon Mestarien liigan alkusarjan viimeisen ottelunsa Cardiff Devilsiä vastaan.

Suurta panosta pelissä ei ole, sillä Lukko on jo varmistanut jatkopaikkansa C-lohkosta. Jatkoon menee myös saksalainen Adler Mannheim.

Saksalaiset ovat ennen päätösotteluja lohko kärjessä paremman maalieron turvin. Mannheimin maaliero on plussalla kymmenen osuman verran, Lukolla maaliero on +8.

Raumalaiset ovatkin tehneet odotetun ratkaisun. Osa joukkueen avainpelaajista on jätetty kotiin huilaamaan.

Länsi-Suomen mukaan Lukko lähti Cardiffiin ilman Thomas Gregoirea, Vili Saarijärveä, Samuli Piipposta, Arttu Ilomäkeä, Pavol Skalickiya ja Kristian Pospisilia. Loukkaantumisen vuoksi poissa ovat Michael Haga, Sebastian Repo ja Miska Kukkonen.

Samuli Piipponen (vas.) ja viime kohtaamisessa 2+1 tehnyt Vili Saarijärvi eivät matkustaneet Cardiffiin.

Nuorista Lukko on ottanut matkaan Onni Korkan, Sami Päivärinnan, Oliver Sunin ja Iivari Säkkisen, Kalle Ervastin, Luka Nymanin, Niklas Grönlundin, Miro Markkulan ja Jeremi Tammelan.

”Meillä on ollut tässä tiiviimpi tahti peleissä, niin jätimme kotiin niitä, jotka ovat olleet isoilla minuuteilla ja osalla on loukkaantumisia. Tässä ei ole enää hirveästi mahdollisuuksia huilauttaa pelaajia kauden aikana, niin tämä osui sikäli hyvään saumaan, Lukon päävalmentaja Marko Virtanen totesi CHL:n tiedotteessa.

”Meillä on nuoria ja nälkäisiä kavereita mukana, jotka saavat nyt mahdollisuuden näyttää. Vastassa on ammattilaisjoukkue ja kova kamppailujoukkue, ja nyt he näkevät mitä tällä tasolla vaaditaan. Samalla mekin näemme miten he pärjäävät tässä ympäristössä.”

Viime viikolla Lukko voitti Cardiffin Raumalla 5–2.

Walesilaisten tutuin pelaaja suomalaisyleisölle on ex-ässä Stephen Dixon. 36-vuotias kanadalainen on pelannut Cardiffissa vuodesta 2018. Viime kaudella Dixon ei tosin pelannut lainkaan, mutta mies teki täksi kaudeksi paluun Cardiffiin.

Cardiffin ja Lukon välinen ottelu alkaa Suomen aikaan kello 21. CMore näyttää pelin suorana lähetyksenä.