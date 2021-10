Patrik Laine purjehti kentän päästä päähän ja laukoi harjoituskauden komeimman maalinsa

Erik Haula on aloittanut uudessa seurassaan tehokkaasti.

Helsinki

Patrik Laine teki ottelun viimeisen maalin, kun Columbus Blue Jackets löi Detroit Red Wingsin 4–2 NHL-jääkiekkoliigan kauteen valmistavassa harjoitusottelussa.

Columbus pelasi ylivoimaa kolmannen erän jälkipuoliskolla, kun Laine otti kiekon omalla puolustusalueella, purjehti läpi kentän ja nosti kiekon Detroitin maalivahdin Alex Nedeljkovicin taakse.

Columbuksen päävalmentajan Brad Larsenin mielestä Laine on valmis palaamaan yhdeksi NHL:n parhaista maalintekijöistä. Laineen viime kausi oli pettymys, kun hän teki 45 ottelussa kymmenen maalia Blue Jacketsille.

– Hän on ollut mahtava harjoitusleirillä. Hän on tehnyt töitä kesän. Hän on paremmassa kunnossa ja hän haluaa näyttää, Larsen sanoi Blue Jacketsin nettisivuilla.

Satakuntalaiskasvateista Erik Haula sai syöttöpisteen. Boston Bruinsiin siirtynyt porilainen lähetti keskialueelta päätykiekon David Pastrnakille, joka viimeisteli 3–3-tasoituksen Washington Capitalsia vastaan. Washington voitti ottelun jatkoajalla 4–3.

Haula on tehnyt harjoituspeleissä tehot 1+3.