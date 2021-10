Lukkoa viime kaudella edustanut Daniel Audette on maalipörssissä toisena.

Porilaishyökkääjä Niko Ojamäki etsi viime kaudella pitkään maalivirettään ruotsalaisseura Linköpingissä. Kun hana lopulta aukesi, tuloksena oli viisi maalia SHL:n 48 runkosarjan ottelussa.

Tehottomasta kaudestaan huolimatta Ojamäki sai HK Vitjazilta tarjouksen ja mahdollisuuden näyttää osaamistaan idän jääkiekkoliigan KHL:n kaukaloissa. Lähtöpäätöstä ei ole kummankaan osapuolen tarvinnut katua.

Ojamäki tinttasi keskiviikon vierasottelussa Admiral Vladivostokia vastaan tehot 1+1 ja nousi koko KHL:n maalipörssin kärkeen 12 osumallaan. Vitjaz hävisi porilaisen tehoilusta huolimatta maalein 2–3.

Ojamäki on tarvinnut 12 maaliinsa vain 15 ottelua. Hän on pelannut ykkösketjussa yhdessä Miro Aaltosen kanssa, jonka saldo on nyt 3+15. Ojamäellä on maaliensa lisäksi viisi syöttöpistettä.

Vitjaz on pudotuspeliviivan alapuolella, vaikka kolme sen pelaajaa on pistepörssissä viiden joukossa. Suomalaisten yläpuolella on Lukossa viime kaudella kiekkoillut Daniel Audette tehoillaan 11+7.

Ojamäen ja Audetten lisäksi kaksinumeroiseen maalilukemaan on toistaiseksi yltänyt koko sarjassa ainoastaan Moskovan Dynamon Stanislav Galiev, jolla on koossa kymmenen osumaa.