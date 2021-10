Lukko hakee jatkopaikkaa eurojäillä: ”Kaikki on omissa käsissä”

Raumalaisten CHL-pelit jatkuvat keskiviikkona Cardiff Devilsiä vastaan.

Lukko jatkaa jääkiekkoliiga CHL:n pelejään kohtaamalla kotikentällään keskiviikkona walesilaisen Cardiff Devilsin. Voitolla Lukko voisi varmistaa itselleen jo jatkopaikan.

Lukko pääsee alkulohkon päätöspeleihin hyvistä asetelmista, sillä se on lohkon jaetulla kärkisijalla Adler Mannheimin kanssa ja Lausanne on kolme pistettä perässä. Cardiff on sen sijaan lohkossa viimeisenä kerättyään kolme pistettä.

”Sinänsä hyvät lähtökohdat, että kaikki on omissa käsissä. Pisteitä kuitenkin tarvitaan eikä tämä vielä riitä”, Lukon päävalmentaja Marko Virtanen muistuttaa CHL:n tiedotteessa.

Vaikka Cardiff on lohkossa viimeisenä, kyse ei ole mistään heittopussista. Se voitti kotonaan Lausannen ja piti sveitsiläisjoukkueen tiukoilla myös vieraskentällä.

”Cardiff on kova ja erittäin kokenut ammattilaisjoukkue. Heillä on paljon pohjoisamerikkalaisia pelaajia ja he ovat erittäin kovia taistelu- ja kamppailukiekossa - erityisesti molempien maalien edustalla. Kova joukkue tietenkin, sillä eihän tässä sarjassa muunlaisia joukkueita pelaakaan”, Virtanen arvioi tulevaa vastustajaa.

Virtasen mukaan Lukon on kyettävä pistämään hanttiin Cardiffin kamppailupelaamiselle.

”Kamppailu ja taistelu ovat aina ensimmäisiä asioita jääkiekossa ja meidän on pystyttävä vastaamaan siihen. Sen jälkeen voimme käyttää hyödyksemme muita hyviä ominaisuuksiamme.”

Lukon ja Cardiff Devilsin ottelu alkaa Äijänsuon areenassa kello 19. Discovery+ ja CMore Sport 1 näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.