Ässät on aloittanut alle 20-vuotiaiden SM-sarjan alkusarjan railakkaasti. Joukkue on sarjakärjessä, kun yhdeksän pelin saldo on 25 pistettä. Pata on hävinnyt vain yhden pelin, senkin jatkoajalla.

Myös yksilöt ovat nousseet voittavassa joukkueessa esille. Ässien 17-vuotias hyökkääjä Patrik Juhola valittiinkin U20 SM-sarjan syyskuun parhaaksi pelaajaksi. Valinnan teki alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkueen valmennusjohto.

”Patrik on hyvä kahden suunnan hyökkääjä. Hän on luisteluvoimainen, hänellä on hyvät kädet, ja hän näkee hyvin peliä”, valmennusjohto perusteli valintaa.

”Syyskuun peleissä hän oli sarjakärki Ässien paras maalintekijä seitsemällä maalillaan. Hänen plusmiinuslukunsa oli vakuuttava +10. Hyvä kesäharjoittelu on kantanut hedelmää syksyn peleissä.”

Viikonlopun pelien jälkeen Juholan saldo yhdeksästä pelistä on 8+2=10. Lauantaina Juhola teki voittomaalin alivoimalla, kun Ässät haki Mikkelistä 4–3-voiton.

Juhola pelaa ensimmäistä kauttaan alle 20-vuotiaiden ikäluokassa. Nokialta kotoisin oleva keskushyökkääjä pelaa porilaisseuran junioreissa kolmatta kauttaan. Viime kaudella hän oli Ässien alle 18-vuotiaiden joukkueen kapteeni. Silloin hän kirjautti 30 ottelussa tehot 15+18=33.

Ässien nuorten sisäisessä pistepörssissä Juhola on viikonlopun jälkeen kolmantena. Lenni Hämeenaholla on tehot 8+3=11 ja Kalle Myllymaalla 4+7=11.

Juhola palkitaan keskiviikkona ennen Ässien ja JYPin miesten liigaottelun alkua.

Kuukauden pelaaja on mahdollisuus nähdä tositoimissa lauantaina Satakunnan Kansan suorassa lähetyksessä. Patanuoret kohtaavat silloin SaiPan kello 16 alkavassa ottelussa.